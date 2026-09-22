Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La quotazione in borsa di SpaceX ha creato tanti milionari: una coppia sta girando il mondo con un budget di 25 mila dollari al mese grazie ai guadagni ottenuti

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SpaceX è stata protagonista di un debutto da record sul mercato azionario. Si è trattato di uno degli eventi più discussi del mercato finanziario degli ultimi mesi. Molti dipendenti, che avevano ricevuto azioni della società come parte del loro compenso, sono diventati milionari in pochi giorni.

Il New York Post ha raccontato il caso di una coppia che sta beneficiando al massimo degli effetti del debutto azionario di SpaceX., arrivato con una valutazione da record che ha premiato moltissimi lavoratori dell’azienda che avevano già una piccola quota azionaria.

Brian Aggrey, 35 anni e storico dipendente dell’azienda di Elon Musk, e sua moglie Phoebe Novack stanno girando il mondo grazie ai guadagni ottenuti con SpaceX e hanno fissato un budget di 25 mila dollari al mese per coprire le spese dei propri viaggi.

Un budget notevole

Il caso di Aggrey è esemplificativo dell’impatto che la quotazione di SpaceX ha avuto sulla vita di molti dipendenti. Nel corso degli anni di lavoro, infatti, Aggrey aveva accumulato una considerevole quota azionaria, anche grazie a bonus legati alle performance.

La quotazione di SpaceX gli ha permesso di incrementare notevolmente il valore del suo portafoglio e la liquidazione di una parte delle quote si è tradotta in un guadagno significativo che ora sta finanziando un anno di vacanze in giro per il mondo, con un budget di 25 mila dollari al mese. Il tour ha toccato anche l’Italia. Il viaggio si concluderà il 31 luglio 2027.

Il “premio” ricevuto da Aggrey è frutto di un lungo lavoro in SpaceX, iniziato a 21 anni, come stagista. L’ingegnere ha lavorato per 14 anni nei laboratori dell’azienda, contribuendo allo sviluppo del razzo Falcon 9, prima di decidere di prendersi un anno di vacanze da vero milionario.

Una fabbrica di milionari

Il debutto azionario di SpaceX ha portato guadagni record per molti lavoratori e anche per ex dipendenti dell’azienda che, nel corso degli anni, avevano accumulato delle quote azionarie. L’operazione finanziaria, infatti, ha garantito guadagni record con oltre 4.400 lavoratori che sono diventati milionari. In 400, inoltre, hanno superato quota 100 milioni di dollari.

La situazione per gli investitori di SpaceX è molto diversa. L’azienda, che ha debuttato con una quotazione di 150 dollari per azione, dopo una crescita iniziale significativa, ha registrato un deciso calo e solo negli ultimi mesi è tornata a crescere. Attualmente, le azioni sono scambiate a circa 155 dollari, con un prezzo relativamente stabile nel corso delle ultime settimane.

Nel frattempo, però, migliaia di lavoratori ed ex dipendenti hanno già venduto parte delle quote azionarie, ottenendo ricavi record e diventando milionari in poche settimane, grazie al mercato che ha premiato la quotazione di SpaceX, arrivata dopo anni di attesa.