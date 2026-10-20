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Sappiamo bene che Google Maps è uno strumento irrinunciabile per chiunque si metta al volante o debba cercare un’attività o un locale in città. Ma se ci fosse un’alternativa capace di proteggere la nostra privacy? Ecco che entra in gioco Vela Maps, un’app gratuita per Android (attualmente in fase beta) che riproduce l’esperienza di Google Maps eliminando il tracciamento dei dati personali inclusi spostamenti, orari, ricerche e abitudini quotidiane.

Come funziona Vela Maps

Vela Maps funziona in modo simile a NewPipe, l’app che permette di guardare i video di YouTube senza accedere con un account, quindi senza cedere informazioni a Google. Anche Vela Maps applica questa stessa “filosofia”, però al mondo della navigazione satellitare: non richiede la registrazione, non raccoglie identificativi dello smartphone e funziona senza appoggiarsi ai Google Play Services.

Le mappe arrivano direttamente da grandi banche dati aperte come OpenStreetMap, OpenFreeMap, Overture Maps e AllThePlaces. Quando l’utente cerca un’attività o chiede aggiornamenti sul traffico in tempo reale, Vela Maps interroga i server pubblici di Mountain View, simulando una normale navigazione web anonima da browser. In questo modo Google riceve solo una richiesta tecnica priva di profilo utente o ID dispositivo e i cookie temporanei generati durante l’uso vengono cancellati automaticamente dall’app a intervalli regolari.

Inoltre, il navigatore è in grado di aggiornarsi tramite un file di configurazione remoto in caso di modifiche ai server di Google, senza costringere l’utente a scaricare continui aggiornamenti dell’applicazione.

Caratteristiche e differenze con Google Maps

In genere, quando si parla di app open source ci si ritrova di fronte a un primo ostacolo “tecnico”: un’interfaccia complessa, che ne rende difficile l’utilizzo.

Vela Maps supera questo problema riproponendo la medesima impostazione visiva di Google Maps, inclusi palette di colori e font, e rendendo quindi l’esperienza subito familiare. Durante la guida, fornisce le indicazioni passo-passo con la segnalazione di corsie e limiti di velocità, il ricalcolo istantaneo del tragitto in caso di ingorghi. Inoltre è compatibile con Android Auto per visualizzare la mappa sul display della vettura.

A differenziare Vela Maps da Google Maps è il modulo Vela Voice. Negli altri navigatori le richieste vocali vengono inviate a server remoti per l’elaborazione, invece questa app esegue sintesi e riconoscimento vocale direttamente sul processore del dispositivo, tramite modelli neurali locali.

Altre chicche? Vela Maps fornisce i prezzi aggiornati del carburante, promemoria sulla posizione del veicolo parcheggiato, la visualizzazione di Street View e gli orari del trasporto pubblico basati sulla rete aperta Transitous.

La tutela della privacy è uno dei punti chiave della app ed è integrata a livello strutturale. Cronologia delle ricerche, percorsi effettuati, luoghi salvati, tutto questo resta custodito unicamente all’interno della memoria del telefono. E chi cerca l’isolamento totale, può disattivare ogni collegamento ai server di Google tramite un’opzione nelle impostazioni, affidando così gli itinerari a motori aperti alternativi come OSRM e Valhalla. Inoltre, chi ha già elenchi di luoghi su Google Maps può importarli con un semplice link.

Una caratteristica inedita è l’integrazione con DeFlock, un progetto comunitario che rileva le telecamere per la lettura automatica delle targhe, consentendo di calcolare percorsi alternativi. Non manca, infine, il download di intere regioni cartografiche per la navigazione offline senza rete dati.

Dove si può scaricare

Vela Maps è rilasciata con licenza open source GPL-3.0 e non è presente sul Play Store. Si può scaricare gratuitamente in formato APK da GitHub e tramite store indipendenti come F-Droid e Obtainium. L’alternativa ideale per qualunque utente Android che desideri viaggiare informato, senza farsi profilare.