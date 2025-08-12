I vantaggi della mail personalizzata per un designer

iStock

Per molti (quasi tutti, a dir la verità) una casella di posta elettronica è un semplice “recipiente” virtuale all’interno del quale far confluire messaggi di ogni genere. La realtà, però, è ben altra.

Nel mondo altamente digitalizzato e interconnesso nel quale viviamo, l’indirizzo di posta elettronica è il nostro biglietto da visita digitale. E come tale, deve essere scelto con cura. In maniera particolare se deve essere utilizzato a livello professionale.

Per un giovane designer che si avvicina al mondo del lavoro, una casella di posta con dominio personalizzato rappresenta una scelta ottimale per il suo successo professionale (e non solo). I vantaggi che una email personalizzata garantisce sono molteplici: aumenta l’efficacia del messaggio e la probabilità che venga letto, oltre a contribuire a stabilire immediatamente un legame di fiducia con il destinatario.

L’email come “biglietto da visita”: i vantaggi della personalizzazione

Scegliere un indirizzo email con dominio personalizzato è una mossa strategica che va ben oltre la semplice professionalità, garantendoti una serie di vantaggi competitivi sul mercato. È un investimento che comunica al mondo chi sei e quanto prendi sul serio la tua attività.

Oltre a conferire immediatamente professionalità e credibilità e supportare la brand identity, i servizi di posta elettronica con dominio personalizzato garantiscono anche una maggior livello di sicurezza e protezione dei tuoi dati. Aspetti fondamentali quando vuoi presentarti a possibili clienti come un professionista serio e affidabile.

Questi, ovviamente, non sono gli unici vantaggi che un indirizzo di posta elettronica personalizzato garantisce. Ci sono anche molti altri aspetti che non puoi assolutamente ignorare.

Controllo e Flessibilità . Avere un dominio personale ti dà il controllo completo sulla tua casella di posta elettronica. Puoi creare alias, gestire più indirizzi email per diversi scopi (es. info@, contatti@) e, in caso di cambio di hosting, portare con te il tuo indirizzo email senza perderne la storia e i contatti

. Avere un dominio personale ti dà il controllo completo sulla tua casella di posta elettronica. Puoi creare alias, gestire più indirizzi email per diversi scopi (es. info@, contatti@) e, in caso di cambio di hosting, portare con te il tuo indirizzo email senza perderne la storia e i contatti Immagine di stabilità . Un indirizzo email personalizzato suggerisce stabilità e longevità della tua attività. Dà l’impressione che la tua attività sia ben radicata e che non sparirà da un giorno all’altro, un fattore rassicurante per chi deve affidarti un progetto importante

. Un indirizzo email personalizzato suggerisce stabilità e longevità della tua attività. Dà l’impressione che la tua attività sia ben radicata e che non sparirà da un giorno all’altro, un fattore rassicurante per chi deve affidarti un progetto importante Integrazione con il sito web. Un indirizzo email con lo stesso dominio del tuo portfolio online o del tuo sito web crea un ecosistema digitale coeso e professionale. Questo allineamento rafforza la tua presenza online e rende più semplice per i clienti collegare la tua email al tuo lavoro

Come scegliere il dominio per la tua mail personale

Le strade che puoi percorrere sono due: puoi scegliere un nome dominio che sia legato alla tua identità oppure un nome dominio che rifletta la tua professionalità.

Rifletti la tua identità . Il dominio dovrà corrispondere con il tuo cognome mentre la casella potrebbe assumere la forma di nome@cognome.it. Un indirizzo di questo genere potrà tornarti utile non solo a livello professionale, ma anche personale: come abbiamo già visto, potrai utilizzare un indirizzo di posta personalizzato di questo genere per comunicare con i docenti universitari, per inviare il curriculum e portfolio alle aziende e molto altro ancora

. Il mentre la casella potrebbe assumere la forma di nome@cognome.it. Un indirizzo di questo genere potrà tornarti utile non solo a livello professionale, ma anche personale: come abbiamo già visto, potrai utilizzare un indirizzo di posta personalizzato di questo genere per comunicare con i docenti universitari, per inviare il curriculum e portfolio alle aziende e molto altro ancora Rifletti la tua professionalità. Optando per questa seconda strada, dovrai scegliere un nome dominio che sia in grado di comunicare in maniera intuitiva e immediata ciò di cui ti occupi. Ad esempio, una casella di posta @webdesigner.it sarà utile se ti occupi di progettare siti web; @contentwriter.it è l’ideale se realizzi contenuti (per il web e non); @uxcontent.it è perfetto per chi si occupa di realizzare microtesti per i siti web. Insomma, l’unico limite è la fantasia (e quella non dovrebbe mancarti, visto il lavoro che fai)

Libero Mail Personal: funzionalità e servizi

Ora che abbiamo spiegato come la mail con dominio personalizzato possa supportarti nel tuo percorso di crescita professionale, capiamo insieme anche come creare la tua email personalizzata. Un’operazione molto più semplice di quanto tu possa immaginare.

Con servizi come Libero Mail Personal puoi infatti crearne una (o più di una) senza che tu debba avere la benché minima conoscenza tecnica. Tutto quello di cui avrai bisogno è qualche minuto di tempo libero e un buon nome dominio per creare la tua mail personale.

La procedura di creazione della casella di posta personalizzata, piuttosto semplice e intuitiva, si compone di pochi, semplici passaggi. Prima di tutto dovrai verificare che il nome dominio scelto non sia già utilizzato: superato questo “scoglio” non ti resta che scegliere il piano che fa per te e il numero di caselle di cui hai bisogno.

Libero Mail Personal ti permette di aprire fino a 5 caselle di posta con dominio personalizzato scegliendo tra due piani:

la versione da 5 GB di spazio offre l’assistenza prioritaria, il calendario, la rubrica e le attività

di spazio offre l’assistenza prioritaria, il calendario, la rubrica e le attività la versione da 1 TB di spazio aggiunge l’accesso a una suite di produttività online accessibile da qualunque dispositivo (smartphone, tablet e PC) grazie alla quale creare e modificare documenti di testo, fogli di lavoro e presentazioni e la possibilità di archiviare i tuoi file nel Drive

Insomma, sia che la tua scelta ricada sulla versione da 5 GB sia che tu opti per la versione da 1 TB, Libero Mail Personal rappresenta una soluzione valida, affidabile e intuitiva da utilizzare.