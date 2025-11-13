Libero
Valve annuncia la nuova Steam Machine in arrivo nel 2026

La nuova Steam Machine di Valve torna in grande stile: basata su SteamOS, progettata per il salotto, con hardware AMD e design mini-PC per collegamento TV.

Il ritorno della Steam Machine

Valve ha ufficializzato una nuova “Steam Machine”, un mini PC compatto che unisce hardware PC, sistema operativo SteamOS e design console-style. Secondo le fonti, il dispositivo girerà con SteamOS, non con Windows, e sarà pensato per essere collegato alla TV e usato come console da salotto. La disponibilità è prevista per il 2026, anche se manca ancora il prezzo ufficiale.

Specifiche principali e hardware previsto

Da quanto emerge:

  • La macchina utilizza un processore semi-custom AMD basato su architettura Zen 4 + GPU RDNA 3, capace di prestazioni elevate per il salotto.

  • Supporto al gioco in 4K a 60 fps con upscaling FSR, pensato per un’esperienza “living room”.

  • Formato compatto: dimensioni ridotte per adattarsi bene agli ambienti domestici, pur mantenendo bene raffreddamento e prestazioni.

  • Porte e connettività: HDMI / DisplayPort per TV, USB-C, WiFi 6E, Bluetooth, etc.

Cosa cambia rispetto al passato

La “Steam Machine” non è completamente una novità: Valve provò a lanciarla già nel 2015 con OEM vari, ma l’iniziativa non riscosse il successo sperato a causa di vincoli hardware e compatibilità Linux.  La differenza ora è che Valve sembra aver imparato dalla sua esperienza con il Steam Deck, focalizzandosi su un focalizzandosi su un sistema pronto  e su un ecosistema hardware + software più integrato.

Inoltre, l’uso di SteamOS aiuta a differenziarsi rispetto alle console tradizionali e punta a offrire più libertà (modding, libreria Steam, ecc), ma senza l’esperienza da PC tradizionale che aveva afflitto la prima stagione di Steam Machines.

Implicazioni per utenti e mercato

  • Per gli utenti da salotto (casual gamers): Questa macchina potrebbe rappresentare un’alternativa tra console tradizionali e PC gaming: plug-and-play, design compatto, con accesso alla libreria Steam.

  • Per il mercato hardware: Un dispositivo del genere rafforza la posizione di Valve nell’hardware, potenzialmente cambiando gli equilibri tra console (PlayStation 5/Xbox Series X|S) e PC gaming.

  • Per gli sviluppatori: Il successo dipenderà anche dall’ottimizzazione dei giochi per SteamOS e dal supporto delle librerie esistenti: uno dei problemi delle precedenti Steam Machines era la conversione limitata dei giochi.

  • Tempistica e prezzo: La release prevista nel 2026 e l’assenza di un prezzo ufficiale rendono ancora incerta la scelta d’acquisto, ma l’intento di Valve è chiaro: offrire “PC da salotto” accessibile e potente.

La nuova Steam Machine annunciata da Valve rappresenterebbe un passo interessante verso l’unione tra console e PC, con un design pensato per i giocatori meno accaniti e il cuore di un computer gaming. Se Valve riuscirà a bilanciare prezzo, prestazioni e compatibilità software, potrebbe diventare un’opzione molto valida per chi vuole giocare su TV senza rinunciare alla libreria Steam. Prima della release, però, conviene tenere d’occhio dettagli come prezzo, configurazioni disponibili e supporto giochi.

