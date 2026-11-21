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L'utensile HOTO per il fai da te per levigare, incidere e lucidare con 35 accessori inclusi costa pochissimo ed è in offerta con uno sconto del 34%.

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L’utensile multifunzione rotativo HOTO è disponibile con uno sconto del 34%.

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HOTO Utensile Multifunzione Rotativo scontato del 34%: ora a 33,24 euro

Per modellismo, fai-da-te e lavori di rifinitura, poter scegliere la velocità e cambiare accessorio aiuta ad adattare lo strumento alle diverse necessità. L’utensile HOTO costa 33,24 euro ed è proposto con uno sconto del 34%. Il kit comprende 35 accessori per levigare, forare, tagliare, incidere e lucidare, oltre a un accessorio per la cura delle unghie degli animali domestici. Le informazioni disponibili non indicano un risparmio assoluto, la scadenza della promozione, la disponibilità di pagamenti a rate o coupon, né i dettagli di Prime e dei resi.

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L’utensile rotativo HOTO con cinque velocità e ricarica USB-C

Se lavori su superfici o componenti piccoli, la precisione e la comodità durante l’uso contano quanto la varietà delle lavorazioni. Questo utensile riunisce caratteristiche pensate per aiutare nei lavori di dettaglio:

Cinque velocità da 5.000 a 25.000 RPM : puoi regolare il funzionamento in base a levigatura, lucidatura, taglio, incisione o rifinitura di stampe 3D, invece di usare un’unica impostazione per ogni lavoro.

: puoi regolare il funzionamento in base a levigatura, lucidatura, taglio, incisione o rifinitura di stampe 3D, invece di usare un’unica impostazione per ogni lavoro. Design senza fili e impugnatura ergonomica a penna : il formato cordless consente di muoversi liberamente nell’area di lavoro; la forma è pensata per offrire controllo nelle operazioni di precisione e ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato.

: il formato cordless consente di muoversi liberamente nell’area di lavoro; la forma è pensata per offrire controllo nelle operazioni di precisione e ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato. Motore a bassa vibrazione e funzionamento silenzioso : aiutano a mantenere lo strumento stabile durante le attività di modellismo, fai-da-te e rifinitura.

: aiutano a mantenere lo strumento stabile durante le attività di modellismo, fai-da-te e rifinitura. Luce LED ad anello e copertura antipolvere rimovibile : la luce illumina l’area di lavoro, mentre la copertura aiuta a ridurre la dispersione dei residui durante levigatura, incisione e lucidatura.

: la luce illumina l’area di lavoro, mentre la copertura aiuta a ridurre la dispersione dei residui durante levigatura, incisione e lucidatura. Ricarica USB-C, base inclusa e 35 accessori: il kit offre accessori per diverse lavorazioni, pinze da 3,2 mm e 2,3 mm compatibili con accessori universali e un accessorio per la cura delle unghie degli animali domestici.

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FAQ Quante velocità ha l’utensile rotativo HOTO? Ha cinque velocità regolabili, da 5.000 a 25.000 RPM. Quali accessori sono inclusi con l’utensile HOTO? Il kit comprende 35 accessori per levigare, forare, tagliare, incidere e lucidare, oltre a un accessorio per la cura delle unghie degli animali domestici. Come si ricarica l’utensile multifunzione HOTO? La ricarica avviene tramite USB-C; la base di ricarica è inclusa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.