Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Tanti gli usi benefici dell’intelligenza artificiale, tanti anche quelli decisamente impropri, per riprendere il monito lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Proprio il Capo dello Stato ha voluto mettere in guardia contro le derive distorte che rischiamo di subire da questa tecnologia.

O meglio, alcune di queste derive, perché non sono pochi gli (ab)usi di quest’innovazione.

IA, Presidente Mattarella: non prevalgano gli usi impropri

Durante l’intervento di apertura al quinto Festival delle Regioni e delle Province Autonome, la Prima Carica dello Stato è stata netta: per quanto sia un errore nutrire timori o coltivare addirittura il rifiuto a strumenti del genere, “occorre agire rapidamente e con efficacia perché non prevalgano usi impropri e incontrollati di questa straordinaria tecnologia“.

Ad esempio il fatto che “lo sviluppo dei modelli attraverso l’apprendimento automatico possa condurre a una perdita di controllo dei processi tecnologici“. Un timore più che fondato, se guardiamo agli ultimi casi che hanno visto coinvolte aziende come OpenAI, Google e Anthropic, con agenti artificiali capaci di evadere dalle proprie sandbox per intrufolarsi senza autorizzazione nelle reti aziendali.

A questo si aggiunge la deriva competitiva tra le imprese. Lo stesso Presidente Mattarella ha evidenziato l’urgenza di “porre un freno a una competizione sempre più esasperata tra un numero limitato di soggetti, con esiti che, allo stato, la scienza non è in condizioni di prevedere“.

Tutti gli altri usi impropri di sistemi IA e chatbot

Gli (ab)usi dell’intelligenza artificiale non si fermano certo a quelli accennati dal Presidente Mattarella. Purtroppo, la fantasia dei malintenzionati nel mondo tech non conosce limiti.

Pensiamo alla sicurezza informatica. Da un lato l’IA può potenziare i sistemi individuando con facilità falle o vulnerabilità rimaste nascoste per anni. Dall’altro lato, però, questa tecnologia può portare alla creazione di malware evoluti, capaci di modificarsi da soli per aggirare le difese, oppure in offensive cibernetiche su larga scala mirate alle infrastrutture critiche.

Spostandoci invece sulla sicurezza pubblica, quest’innovazione può contribuire all’identificazione immediata di malfattori o criminali in fuga. Al prezzo però di trasformarla in uno strumento di sorveglianza di massa per monitorare continuamente i cittadini attraverso telecamere e dati digitali. Una sorta di versione cyberpunk del romanzo 1984, per intenderci.

C’è poi il capitolo dei deepfake, audio e video ormai impressionanti per realismo. Buoni magari per gioco o satira, oggi vengono sfruttati sistematicamente per clonare le facce e le voci di personaggi noti, politici o imprenditori, così i malintenzionati possono architettare truffe finanziarie mirate oppure campagne di delegittimazione degli avversari.

Non va dimenticato infine il rischio psicologico: sistemi IA progettati per instaurare legami parasociali intensi con le persone più fragili o sole, ora per aiutarle in percorsi terapeutici, ora per sfruttarne le debolezze emotive per scopi commerciali aggressivi, per radicalizzarle o persino per spingerle a gesti autolesionistici.

Cosa fare contro gli abusi dell’intelligenza artificiale

Innanzitutto serve una regolamentazione seria del settore. Sotto questo aspetto, lo stesso Presidente ha speso parole di elogio per l’Unione Europea, che ha saputo dotarsi di una delle normative più avanzate al mondo, “in grado di orientare lo sviluppo e, se necessario, limitare le applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale in modo da precluderne impegni contrastanti con l’interesse generale e con i diritti fondamentali“.

La vera sfida è dar vita a un’intelligenza artificiale più completa, che non si limiti a essere un esecutore freddo e distaccato di calcoli, ma che integri principi etici ben saldi, così da resistere alle tentazioni di piegarla a fini illeciti.

In sintesi, abbiamo bisogno di un’alternativa a misura d’uomo, meno di una Super Intelligenza à la Trump, figlia di una corsa tra superpotenze che fa felici i bilanci delle grandi aziende ma rischia di pregiudicare i valori fondativi della centralità della vita umana e, al contempo, della nostra democrazia.