Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

123RF

Da oggi, 28 aprile 2026, scatta l’obbligo europeo per la ricarica universale USB-C sui nuovi notebook. La Direttiva UE 2022/2380 impone ai produttori non solo l’adozione di un unico standard, ma anche l’obbligo di offrire i computer senza caricabatterie incluso, segnando la fine definitiva degli alimentatori proprietari ingombranti e incompatibili.

La fine dell’era dei caricabatterie proprietari

Oggi non è una data come le altre per chiunque abbia mai imprecato davanti a un cassetto pieno di cavi inutili. Il 28 aprile 2026 segna il "D-Day" per i computer portatili venduti nell’Unione Europea.

Se fino a ieri potevamo ancora trovare modelli con connettori stravaganti o spinotti circolari dalle misure impossibili, da stamattina la musica cambia: la porta USB-C diventa l’unica interfaccia ammessa per la ricarica via cavo.

Questa rivoluzione non arriva per caso, ma è il culmine di un percorso legislativo durato oltre un decennio, nato per semplificare la vita ai consumatori e, di riflesso, dare una boccata d’ossigeno all’ambiente.

Per molto tempo i produttori hanno utilizzato i caricabatterie come uno strumento di fidelizzazione forzata. Basti pensare ai vecchi alimentatori che funzionavano solo con un preciso modello di laptop.

Quell’epoca è ufficialmente terminata. La Direttiva UE 2022/2380, già applicata agli smartphone dal dicembre 2024, estende da oggi i suoi effetti ai laptop, macchine tecnicamente più complesse che richiedono potenze elevate.

Bruxelles è stata chiara: l’obiettivo è ridurre i rifiuti elettronici. Non ha più senso che ogni nuovo acquisto generi un nuovo rifiuto plastico e tecnologico quando potremmo usare lo stesso alimentatore per il telefono, il tablet e il computer.

Le aziende hanno avuto anni per adeguarsi e ora i nodi vengono al pettine. Chi acquista un nuovo dispositivo oggi troverà una porta universale che garantisce interoperabilità tra marchi diversi.

Perché non troveremo più il caricatore nella scatola

Il punto più dibattuto della norma riguarda la vendita "sciolta". La legge obbliga i produttori a proporre il notebook anche in versione priva di alimentatore.

Nella realtà commerciale, questo si tradurrà quasi certamente nella sparizione totale del caricabatterie dalle confezioni standard.

Gestire due versioni dello stesso prodotto (una con e una senza accessori) è un incubo logistico che le aziende eviteranno semplicemente rimuovendo l’alimentatore per tutti, proprio come già successo nel mondo degli smartphone con Apple e Samsung.

Il risparmio per i produttori è evidente, ma per gli utenti c’è un risvolto economico da non sottovalutare. Se uno smartphone si ricarica con pochi Watt, un notebook moderno richiede spesso caricatori da 65W o 100W per funzionare a pieno regime.

Chi non possiede già un caricatore adeguato dovrà mettersi una mano al portafoglio: un alimentatore di qualità con protocollo Power Delivery non è propriamente economico e può costare tra i 40 e i 60 euro.

Sulla confezione dei nuovi PC, però, troveremo per legge icone chiare che indicano quanta potenza serve e se l’accessorio è incluso o meno.

Caricatore 65W USB C

Caricatore USB C AVUMDA

Standard tecnici e l’eccezione per il gaming

La normativa non si ferma qui. Per garantire che il caricatore del vecchio tablet che già si possiede non faccia "soffocare" il nuovo laptop, l’UE ha imposto il supporto allo standard USB Power Delivery per tutti i dispositivi sopra i 15 Watt.

Recentemente, il Regolamento Delegato UE 2023/1717 ha persino alzato l’asticella del supporto tecnico fino a 240 Watt grazie allo standard IEC 62680-1-2:2022.

Cosa succede ai potenti notebook da gaming? Quelli che consumano come un piccolo elettrodomestico resteranno in parte esclusi se superano i 240 Watt.

Molti di questi modelli manterranno un approccio ibrido: una porta USB-C per la ricarica "da ufficio" e un connettore speciale per quando si spinge al massimo la scheda video.

Per tutti gli altri, da oggi inizia un’era di zaini più leggeri e molta meno confusione nei cassetti. Una vittoria della razionalità sulla giungla commerciale.

Caricatore USB C 240W