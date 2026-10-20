Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Milioni di persone sfruttano ogni giorno le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ormai integrata ovunque, persino negli elettrodomestici di ultima generazione.

Proprio nei dispositivi, oltre che online, l’IA può carpire dati utili per delineare l’identikit degli utenti da targetizzare; e poco importa delle minacce alla propria sicurezza digitale.

Pochi sanno che questa continua integrazione può esporti ancora di più ai cybercriminali, e non solo. Per questo è bene capire fin da subito quando e come l’uso dell’IA ti espone a truffe o scam.

Come capire quando l’uso dell’IA è a rischio truffa

Facciamo un esempio pratico. Ti serve una mano per un tuo progetto o attività, apri ChatGPT (o Gemini, Claude ecc.) e digiti la tua richiesta. Nel farlo però citi qualche dato personale: non solo l’identità, l’età, il genere, ma anche l’orientamento sessuale, l’etnia, l’appartenenza religiosa e tanto altro.

Già qui rischi, perché tutto quello che inserisci nelle chat può essere salvato o revisionato per addestrare i modelli. E fosse solo qualche dato sulla tua persona: in molti inseriscono in chat anche password, dati bancari, codici fiscali o documenti riservati.

Così facendo, ti esponi al rischio che questi dati vengano memorizzati o finiscano in eventuali violazioni della piattaforma, a favore degli hacker.

Il pericolo tra l’altro non riguarda solo i chatbot ufficiali. In rete girano programmi o siti falsi che promettono di farti usare l’IA gratuitamente o di darti funzioni avanzate: sono i cosiddetti siti o app civetta, creati per rubare i dati, installare malware o attivare abbonamenti a pagamento a tua insaputa.

E a questi si aggiungono anche le estensioni e i plugin non verificati per il browser. Se installi uno strumento creato da sviluppatori pressoché anonimi, potrebbe leggere di nascosto la tua navigazione, rubare le tue credenziali o inviarti pubblicità ingannevoli.

Come puoi proteggerti in questi casi

Basta veramente poco per mettersi al sicuro. Ad esempio, evitare di inserire nel sistema i propri dati personali, che è uno dei punti chiave per scrivere un prompt che funzioni.

Al limite, valuta altre piattaforme, soprattutto quelle più attente alla privacy, anche se è meglio a prescindere evitare l’inserimento di informazioni riservate.

Per evitare i rischi legati ad app e plugin civetta, bisogna passare sempre e solo per i siti e le applicazioni ufficiali dei produttori.

Ma oltre a prevenire, è bene anche rinforzare la sicurezza generale dei propri account. Se temi di aver compromesso una password usata su più servizi, sfrutta dalla prossima volta un generatore di password, che evita la gestione manuale di chiavi complesse ed elimina l’abitudine di riutilizzare la stessa parola chiave su piattaforme diverse.

Non ti dimenticare inoltre l’autenticazione a più fattori: questo codice aggiuntivo rappresenta un ostacolo quasi invalicabile per i malintenzionati ed è la soluzione più efficace per complicare i piani dei truffatori informatici.

Occhio ad allucinazioni e deepfake IA

Per concludere, una nota importante su due rischi ormai comuni nell’utilizzo giornaliero dell’intelligenza artificiale.

Nel caso delle informazioni false generate dai modelli (allucinazioni), meglio verificare sempre le informazioni più importanti prima di prenderle per buone.

L’intelligenza artificiale può inventare risposte del tutto plausibili; e se chiedi un consiglio finanziario, legale o medico, o un suggerimento d’acquisto, c’è il rischio che ti vengano forniti link errati, offerte inesistenti o indicazioni buone solo per farti perdere soldi.

Per quanto riguarda invece i deepfake, meglio tenere alta l’attenzione: questi contenuti audio e video replicano alla perfezione la voce e le sembianze di persone conosciute o affidabili, e sono ideali per scardinare le difese e portare a termine un attacco hacker.

Giocano molto sull’emozione, sul colpire la tua emotività, proprio per indebolirti e farti invogliare a cliccarci sopra. Qui non c’è da installare programmi o evitare di inserire dati: devi solo riflettere prima di agire, cercare di verificare l’identità dell’interlocutore, mantenere i nervi saldi.

Ricordati: in gioco ci sono i tuoi dati, anche quelli del conto corrente.