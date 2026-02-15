Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Gli USA, attraverso i loro legislatori, vogliono chiedere il blocco export dei chip in Cina e dei macchinari che servono per produrli: è guerra tecnologica.

La sfida non è più solo economica, né soltanto tecnologica. Dietro la richiesta americana di fermare l’export di chip avanzati e dei macchinari necessari a produrli verso Pechino c’è una partita che riguarda sicurezza nazionale, potere industriale e controllo delle filiere globali. Quella che per molti appare come una mossa estrema è, in realtà, l’ultimo tassello di una strategia iniziata da anni nel contesto della guerra tecnologica USA Cina.

Blocco export chip Cina: una mossa che nasce dai “buchi” delle regole attuali

Il nocciolo della proposta dei legislatori statunitensi è semplice: vietare completamente l’esportazione di attrezzature per la produzione di semiconduttori che la Cina non è ancora in grado di costruire da sola. Non solo chip, quindi, ma soprattutto i macchinari che rendono possibile realizzarli.

Secondo quanto emerge dalla lettera inviata ai Dipartimenti di Stato e Commercio, le restrizioni oggi in vigore sono considerate inefficaci perché colpiscono singole aziende cinesi, senza imporre controlli su base nazionale. Questo lascia margini per aggirare le regole: componenti, parti di ricambio e strumenti critici continuano ad arrivare in Cina, consentendo di mantenere attive le linee produttive e, soprattutto, di studiarle.

È qui che entra in gioco il concetto di “chokepoint tools”: tecnologie talmente avanzate da non avere alternative equivalenti. Bloccarle significherebbe interrompere l’accesso a un vantaggio industriale che gli Stati Uniti ritengono strategico.

USA, Cina e i semiconduttori: il ruolo delle grandi aziende occidentali

Tra i sistemi più sensibili citati nel dibattito figurano le apparecchiature di litografia di ASML e i macchinari per etching e deposizione di Tokyo Electron. Due aziende che, nei rispettivi settori, occupano posizioni quasi monopolistiche.

Il problema, per Washington, non è solo che questi strumenti arrivino in Cina, ma che una volta installati siano difficili da monitorare. Le ispezioni richiedono l’approvazione delle autorità locali e, anche quando vengono concesse, avvengono sotto stretta supervisione. In pratica, verificare come vengano realmente utilizzati è complesso.

Questo permette a produttori come SMIC, il principale chipmaker cinese, di continuare a migliorare i propri processi produttivi, mentre altre realtà legate a Huawei lavorano al reverse engineering delle tecnologie occidentali.

La vera leva: componenti e manutenzione

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’accesso ai pezzi di ricambio. Anche se la vendita di nuovi macchinari venisse bloccata, la disponibilità di sottocomponenti consentirebbe di mantenere operative le attrezzature già presenti e di studiarne a fondo il funzionamento.

Per i legislatori statunitensi, senza limiti anche su questi elementi, Pechino potrebbe arrivare a sviluppare alternative domestiche, rendendo inutili anni di sanzioni. Da qui l’idea di estendere i controlli non solo alle vendite, ma anche ai servizi di assistenza tecnica. I sistemi per la produzione di chip richiedono manutenzione continua: limitarla significherebbe accorciare drasticamente la vita utile delle macchine già installate.

Pressioni sugli alleati e rischio frammentazione

Il piano non si ferma ai confini americani. Gli Stati Uniti chiedono ai Paesi alleati di adottare

controlli nazionali analoghi, così da impedire alla Cina di rifornirsi attraverso fornitori europei o asiatici. La lettera parla di scadenze precise e, in caso di mancato allineamento, di possibili azioni unilaterali.

Questa strategia, però, porta con sé un rischio evidente: la frammentazione della supply chain globale. Se ogni blocco geopolitico inizierà a costruire catene di fornitura separate, il mercato dei semiconduttori potrebbe dividersi in sfere d’influenza, con costi più alti e minore interoperabilità.

Perché questa battaglia riguarda tutti

La richiesta di un blocco export di chip verso la Cina non è solo un tema per addetti ai lavori. I semiconduttori sono alla base di smartphone, automobili, reti di comunicazione e data center. Ogni restrizione ha effetti a cascata su prezzi, innovazione e tempi di produzione.

Per Washington, però, la priorità è chiara: «la finestra per garantire il vantaggio americano nei semiconduttori si sta restringendo», scrivono i legislatori. In altre parole, la partita si gioca adesso. E le conseguenze, nel bene e nel male, non resteranno confinate tra USA e Cina.