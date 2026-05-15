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Foto Ansa

Nel sud della Francia, oltre cento uova di dinosauro sono state ritrovate intatte nel sito di Mèze, conservate da circa 70 milioni di anni.

Le uova, molte quasi integre e grandi come un pallone da calcio, offrono indizi rari sulle dimensioni e sulle abitudini riproduttive dei dinosauri del Cretaceo.

I ricercatori ipotizzano appartenenza a tetanosauri ma chiedono cautela: analisi approfondite su embrioni, gusci e sedimenti chiariranno specie e comportamento nidificante.

Più di cento uova di dinosauro, molte delle quali sorprendentemente intatte, sono state ritrovate nel sud della Francia durante uno scavo paleontologico. Il sito di Mèze, che si trova nella regione dell’Occitania, ha restituito reperti rimasti sepolti per circa 70 milioni di anni e conservati in condizioni eccezionali. Si tratta di un caso rarissimo che potrebbe aiutare a capire meglio come vivevano e si riproducevano gli ultimi dinosauri del Cretaceo.

Il ritrovamento in Francia

La nuova scoperta archeologica in Francia arriva da Mèze, località già nota agli studiosi per la presenza di importanti giacimenti fossiliferi.

Durante delle operazioni di scavo, i paleontologi hanno individuato una concentrazione insolita di uova di dinosauro: oltre cento esemplari nello stesso sito, una quantità che ha stupito persino i ricercatori più esperti.

A guidare i lavori è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del Parco-Museo dei Dinosauri della zona, che ha raccontato ai media francesi di non aver mai visto nulla di simile in tutta la sua carriera.

Normalmente i ritrovamenti riguardano piccole covate di poche unità, mentre in questo caso il numero dei reperti è fuori scala rispetto agli standard conosciuti.

Lo stato di conservazione delle uova di dinosauro

Non è solo la quantità a rendere straordinario il ritrovamento. Infatti, molte uova di dinosauro rinvenute risultano quasi integre, con gusci fossilizzati rimasti in uno stato di conservazione raro dopo decine di milioni di anni.

Gli studiosi spiegano che, probabilmente, ciò dipende da una combinazione molto favorevole di fattori ambientali: rapida copertura da sedimenti, scarsa erosione e condizioni geologiche che hanno protetto i reperti dal tempo.

In pratica, il terreno ha agito come una gigantesca capsula naturale, custodendo questo nido preistorico fino ai giorni nostri.

E non è ancora tutto: le dimensioni colpiscono non meno del numero. Ogni uovo ha una circonferenza simile a quella di un pallone da calcio, dettaglio che lascia intuire la stazza degli animali che le deposero.

A quale specie appartengono?

L’ipotesi più accreditata è che le uova possano appartenere ai tetanosauri, grandi dinosauri erbivori quadrupedi diffusi negli ultimi milioni di anni del Cretaceo. Si trattava di animali imponenti, capaci di raggiungere anche i dodici metri di lunghezza.

Gli esperti, però, invitano alla cautela. Senza embrioni fossilizzati all’interno dei gusci, attribuire con certezza una specie resta complicato. La forma delle uova e il contesto geologico permettono solo ipotesi preliminari, che dovranno essere confermate da analisi più approfondite.

È proprio tale incertezza a rendere la scoperta ancora più interessante: ogni campione potrebbe offrire dettagli inediti sulla fauna che abitava l’attuale Europa circa 70 milioni di anni fa.

Rivelazioni sul Cretaceo

Il ritrovamento di così tante uova di dinosauro nello stesso punto suggerisce che alcuni branchi potessero tornare periodicamente nelle medesime aree per nidificare. Un comportamento simile a quello osservato in molte specie animali moderne, che scelgono luoghi sicuri per deporre e proteggere le uova.

Per i paleontologi, questo deposito rappresenta una fonte preziosa per capire meglio gli ecosistemi del tardo Cretaceo, l’epoca che precedette di poco l’estinzione dei dinosauri.

Analizzando sedimenti, gusci e disposizione dei reperti, i ricercatori potranno ricostruire l’ambiente dell’epoca, così come le abitudini riproduttive di creature che continuano a esercitare un fascino irresistibile.

A volte basta scavare pochi metri sotto i piedi per trovare qualcosa che riscrive, almeno in parte, la storia della Terra. E in questo caso, cento uova sono come un archivio rimasto chiuso per 70 milioni di anni.