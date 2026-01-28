Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

L’Uomo Vitruviano, disegno a penna e inchiostro su carta di Leonardo da Vinci, è una delle immagini più celebri della storia dell’arte. Conservato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, questo foglio rappresenta anche la soluzione grafica a un problema rimasto irrisolto per secoli, formulato dall’architetto romano Vitruvio nel De Architectura (15 a.C.). Leonardo riesce dove altri avevano fallito, trasformando una teoria antica in una costruzione matematica coerente, fondata sull’osservazione diretta del corpo umano e su un uso rigoroso della geometria.

Il disegno, realizzato a Milano tra il 1490 e il 1492, nasce da una sfida precisa: dimostrare come il corpo umano possa essere inscritto contemporaneamente in un quadrato e in un cerchio, mantenendo proporzioni realistiche e stabilità anatomica. Non si tratta di un esercizio simbolico, ma di un problema geometrico concreto.

Il problema di Vitruvio e i tentativi falliti

Vitruvio sosteneva che l’uomo, disteso con braccia e gambe aperte, potesse essere inscritto in un cerchio avente come centro l’ombelico, e che l’apertura delle braccia fosse equivalente all’altezza del corpo, consentendo così l’iscrizione in un quadrato. Il testo, tuttavia, lasciava irrisolto il nodo fondamentale: come conciliare queste due figure senza deformare il corpo umano.

Tra Quattrocento e Rinascimento, diversi artisti e architetti tentarono di risolvere l’enigma. Taccola, Francesco di Giorgio Martini e Giacomo Andrea da Ferrara elaborarono schemi approssimativi, spesso sacrificando l’anatomia alla geometria o, al contrario, la geometria all’anatomia. Nessuno riuscì a ottenere una figura al tempo stesso credibile e misurabile.

Leonardo affronta il problema da una prospettiva diversa. Non parte da una figura ideale, ma dal corpo reale.

Geometria e osservazione: il metodo di Leonardo

Alla base dell’Uomo Vitruviano non c’è un’astrazione filosofica, bensì un lungo lavoro di dissezione e osservazione. Leonardo studia il corpo umano come un sistema meccanico regolato da rapporti numerici, e le sue annotazioni rivelano un’attenzione costante alle proporzioni.

Il principio che guida la costruzione è quello dell’equilibrio. Leonardo comprende che il centro geometrico del corpo non coincide con quello anatomico. La soluzione passa attraverso lo sdoppiamento dei centri: il cerchio ha come centro l’ombelico, mentre il quadrato si organizza attorno al pube, individuato come punto reale di equilibrio statico del corpo in posizione eretta.

Un sistema proporzionale rigoroso

L’Uomo Vitruviano viene costruito su un sistema proporzionale rigoroso, basato su frazioni regolari riconducibili a una suddivisione dell’altezza del corpo in 120 parti. Questa scala consente di integrare rapporti binari, ternari e quaternari senza contraddizioni. Le misure del corpo risultano perfettamente commensurabili e legate da rapporti razionali verificabili. Il raggio del cerchio, pur avvicinandosi all’inverso del rapporto aureo, non assume mai un valore simbolico assoluto, ma deriva dalla coerenza interna dell’intero sistema.

A questo impianto si affianca l’uso consapevole di triangoli rettangoli ed equilateri, che garantiscono equilibrio statico e stabilità nelle diverse posture della figura, mostrando come il corpo umano obbedisca alle stesse leggi meccaniche indagate da Archimede. La soluzione, tuttavia, non viene mai esplicitata: Leonardo affida tutto al disegno, che si configura come una dimostrazione visiva fondata sull’osservazione e sulla misura.

Ne emerge un metodo scientifico ante litteram, in cui l’armonia nasce dal rapporto concreto tra le parti e non da un ideale astratto.