Il settore delle big tech domina la classifica degli uomini più ricchi del mondo, con ampio margine di vantaggio rispetto a tutti gli altri settori. Ecco chi sono i 7 più ricchi

Il settore tech è oggi un riferimento assoluto dell’economia con le cosiddette “big tech” che registrano risultati finanziari straordinari. Gli imprenditori protagonisti di quest’incredibile crescita del settore oggi monopolizzano la classifica degli individui più ricchi al mondo, come conferma la ben nota Real-Time Billionaires List di Forbes. In particolare, nelle prime posizioni ci sono tutti uomini legati a doppio filo al settore delle big tech. Ecco chi sono.

I più ricchi di tutti

Attualmente, nelle prime 7 posizioni della classifica degli uomini più ricchi del mondo troviamo persone legate all’industria della tecnologia e, in particolare, alle big tech più note.

In settima posizione, considerando le rilevazioni di oggi di Forbes, c’è Jensen Huang, fondatore, presidente e CEO di NVIDIA, una delle aziende di riferimento del settore dell’IA in questo momento.

Il patrimonio netto di Huang è di circa 158 miliardi di dollari. Il numero uno di NVIDIA ha da poco superato Bernard Arnault e Warren Buffett in classifica, avvicinandosi alla Top 6.

In sesta posizione c’è Larry Ellison, cofondatore di Oracle, con un patrimonio di 202 miliardi di dollari, che viene preceduto da Mark Zuckerberg, quinto con un patrimonio di 218 miliardi di dollari. Il numero uno di Meta è anche il più giovane della classifica.

Quarta piazza per Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che può contare su un patrimonio di 223 miliardi di dollari, una cifra impressionante ma non sufficiente a raggiungere il duo formato da Sergey Brin, terzo con 231 miliardi di dollari, e Larry Page, secondo con 250 miliardi di dollari, i due fondatori di Google.

Le distanze dalla settima posizione alla seconda, quindi, sono significative (con quasi 100 miliardi di dollari di differenza per quanto riguarda il patrimonio netto) ma vengono nettamente ridimensionate andando ad analizzare la differenza tra la seconda e la prima posizione.

Musk stacca tutti

Elon Musk, noto per Tesla, SpaceX, per l’acquisizione di Twitter e per il suo breve (ma decisivo, probabilmente, nell’elezione di Trump) impegno politico, è al primo posto della classifica degli uomini più ricchi del mondo.

La differenza con i “concorrenti” è enorme. Per Musk, infatti, il patrimonio è di circa 833 miliardi di dollari, con il traguardo dei 1.000 miliardi di dollari che non è poi così lontano.

Nel corso degli anni, Musk ha accumulato una ricchezza enorme, grazie anche a investimenti vincenti e al ruolo di Tesla che, per anni, è stato un punto di riferimento assoluto della mobilità a zero emissioni in tutto il mondo.

Il futuro, anche per via della sua sovraesposizione mediatica, di Musk è tutto da scrivere. L’imprenditore continua a seguire più progetti in parallelo e a lavorare in più settori con le sue aziende, con l’obiettivo di rafforzare, sempre di più, la sua posizione di uomo più ricco del mondo.