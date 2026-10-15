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Come l'archeologia ha smentito i pregiudizi storici sui Neanderthal, rivelando ominidi complessi, capaci di empatia e sorprendentemente simili a noi.

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Nel corso degli anni, la percezione scientifica dell‘uomo di Neanderthal ha subito una radicale trasformazione rispetto alle prime descrizioni da parte dei ricercatori.

Come riportato da un recente articolo pubblicato su National Geographic, la comunità scientifica ha progressivamente abbandonato l’idea di un ominide primitivo e intellettualmente limitato.

La trasformazione è stata evidente e sempre più esperti hanno scelto di abbracciare l’immagine di una specie complessa, capace di empatia e dotata di notevoli abilità pratiche e sociali.

Ecco tutti i dettagli emersi in merito a ciò che ha spinto la comunità scientifica a riabilitare i Neanderthal.

L’origine dei pregiudizi storici

Sin dalla scoperta dei primi resti fossili nella Valle di Neander nel 1856, i Neanderthal sono stati oggetto di interpretazioni errate, come evidenziato dalla testata giornalistica. Inizialmente, le ossa rinvenute vennero confuse con quelle di animali o di individui deformi. Negli anni successivi, il pregiudizio si radicò a tal punto che alcuni studiosi, tra cui lo zoologo Ernst Haeckel, arrivarono a suggerire la classificazione dispregiativa di Homo stupidus.

La cultura di massa e le prime ricostruzioni paleontologiche contribuirono a consolidare questa visione denigratoria. Nel 1908, l’analisi di uno scheletro affetto da grave osteoartrite portò il paleontologo Marcellin Boule a descrivere la specie in modo errato, presentandola come curva e dalle movenze scimmiesche. Questa distorsione fu ripresa da artisti, scrittori di fantascienza come H.G. Wells e persino da figure politiche del calibro di Theodore Roosevelt, che nel 1916 descrisse i Neanderthal come selvaggi dalla scarsa intelligenza proprio sulle pagine di National Geographic.

Di recente sono stati ritrovati resti risalenti a 70 mila anni fa che hanno contribuito alla ricerca. Una scoperta importante è stata fatta anche in Italia.

Le prove archeologiche e la riabilitazione

La moderna ricerca archeologica e genetica ha completamente ribaltato le vecchie convinzioni, restituendo dignità a questa specie estinta. Le nuove evidenze indicano che i Neanderthal possedevano capacità tecniche avanzate. Un esempio è la complessa estrazione del catrame dalla corteccia di betulla per creare adesivi, un processo che richiede un controllo estremamente preciso delle temperature e del fuoco.

Inoltre, i ritrovamenti suggeriscono l’esistenza di un pensiero simbolico, legato alla possibile produzione di arte rupestre, e di una struttura sociale solidale. I ricercatori hanno trovato prove di cure mediche rudimentali e di assistenza prestata ad anziani e individui con disabilità, a dimostrazione di una spiccata empatia. Infine, un punto di svolta fondamentale è avvenuto nel 2010 con il sequenziamento del genoma neanderthaliano: i risultati hanno rivelato che il loro DNA è identico a quello umano per circa il 99,7%, confermando che le due specie hanno convissuto e si sono incrociate per decine di migliaia di anni.

La ricerca proseguirà, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle capacità e le caratteristiche dei Neanderthal grazie a nuove evidenze archeologiche e genetiche.