Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

123RF

Un’attrice digitale che acquista fama come una vera star, storie distribuite tra social, video e produzioni audiovisive, nuovi personaggi pronti a entrare in scena. Si chiama Tillyverse ed è il progetto che punta a costruire un universo narrativo popolato da attori generati con l’AI, pensati per vivere stabilmente nell’ecosistema dei media digitali. L’idea è trasformare figure virtuali in protagonisti di un racconto continuo, con identità, carriera e presenza online proprio come le celebrità del mondo reale.

Cos’è il progetto Tillyverse

Tillyverse nasce come un esperimento narrativo che unisce tecnologia e intrattenimento. Alla base c’è un concetto semplice: utilizzare personaggi creati con l’intelligenza artificiale non solo come elementi grafici o avatar, ma come veri protagonisti di storie che si sviluppano nel tempo.

Il progetto è stato annunciato dallo studio Xicoia, realtà specializzata nello sviluppo di talenti digitali generati con AI.

L’obiettivo è costruire un universo narrativo strutturato, dove i personaggi possano evolversi e interagire con il pubblico attraverso diversi canali.

L’idea è dare vita a figure con una biografia, un percorso professionale e una presenza sui media. In altre parole, personaggi che funzionano come celebrità contemporanee ma che esistono interamente nel mondo digitale.

L’attrice AI al centro della storia

Il punto di partenza di questo universo è Tilly Norwood, presentata come la prima attrice AI protagonista di un progetto narrativo di questo tipo.

Il personaggio è stato progettato per apparire realistico e per comportarsi come una star del cinema: può recitare, partecipare a contenuti video, apparire sui social e sviluppare una propria identità pubblica. Il pubblico può seguire la sua carriera esattamente come farebbe con una celebrità reale.

Nel progetto Tillyverse la sua storia non sarà raccontata in un unico formato. I contenuti potrebbero essere distribuiti tra piattaforme social, video online e produzioni audiovisive più strutturate.

Ogni canale contribuirebbe a costruire un pezzo del racconto, mostrando momenti diversi della vita professionale e personale del personaggio. In questo modo l’attrice AI diventa il fulcro di un ecosistema narrativo che può crescere nel tempo.

I personaggi generati con l’AI

Il progetto non si limiterà a un solo protagonista. I creatori del Tillyverse hanno già anticipato l’intenzione di introdurre nuovi personaggi generati con l’AI che affiancheranno Tilly e amplieranno il mondo narrativo.

Il meccanismo ricorda quello degli universi condivisi del cinema e delle serie TV, dove diversi personaggi contribuiscono alla costruzione di un’unica storia più ampia. Ogni nuovo ingresso può aggiungere trame, relazioni e prospettive differenti.

Per guidare lo sviluppo del progetto è stato coinvolto Mark Whelan, che in passato ha lavorato alla strategia social di alcune produzioni europee di Amazon Prime Video. Nel Tillyverse il suo ruolo sarà quello di coordinare la crescita dell’universo narrativo e delle iniziative legate ai talenti digitali, compresi eventuali progetti sviluppati insieme ad aziende o partner.

L’interesse per gli attori AI

Il Tillyverse arriva in un momento in cui le tecnologie generative stanno trasformando il modo in cui vengono creati contenuti visivi. Negli ultimi anni gli strumenti di intelligenza artificiale per la generazione di immagini e video hanno fatto passi avanti notevoli, rendendo possibile costruire personaggi digitali sempre più realistici.

Questa evoluzione sta ampliando le possibilità creative per autori, registi e produttori. Le figure virtuali non sono più soltanto strumenti per effetti speciali o animazioni, ma possono diventare protagonisti di progetti narrativi complessi.

Gli attori AI rappresentano proprio uno di questi nuovi scenari. Possono essere progettati per adattarsi a diversi contesti, partecipare a campagne creative o diventare influencer digitali con una presenza costante online.

Progetti come il Tillyverse mostrano in che modo l’intelligenza artificiale stia entrando sempre più nel mondo dell’intrattenimento, aprendo la strada a nuovi modelli di storytelling e a personaggi pensati fin dall’inizio per vivere tra tecnologia, media digitali e cultura pop.