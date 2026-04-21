Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Arriverà il momento in cui ci abitueremo alle prodezze dei robot umanoidi, ma non è questo il giorno (cit. Aragorn). Per ora continuiamo a spalancare gli occhi, restando basiti dinanzi all’agilità dimostrata.

Chi l’ha detto che gli androidi possono essere soltanto tremendamente forti? Da loro gli scienziati pretendono anche agilità e velocità. Proprio sotto quest’ultimo aspetto sono stati raggiunti dei risultati straordinari. Un modello è stato messo alla prova su un circuito vero e proprio, dove ha raggiunto un traguardo quasi da record.

Un robot sfida Bolt

Torniamo a parlare di Unitree, azienda che a breve venderà su AliExpress un modello di androide a costo ragionevole, disponibile per tutti. In questo caso, però, lo sguardo si poggia su un’altra chicca della compagnia: il modello H1.

Ha eseguito una serie di test, o forse sarebbe il caso di dire che è stato sottoposto, non avendo volontà. Ciò che conta, però, sono i risultati: in pista ha raggiunto vette di circa 10 metri al secondo. Considerando come Usain Bolt abbia toccato i 10,44 metri al secondo di media, per il suo record del mondo dei 100 metri piani nel 2009, è facile capire che il sorpasso è alle porte.

Non un semplice umanoide, dunque, ma una macchina che richiama quasi lo sportivo perfetto. Pesa circa 62 kg, decisamente meno di Bolt, e vanta gambe lunghe complessivamente 80 cm. Vederlo in azione è magnifico, data la sorpresa che suscita, ma forse non siamo pronti per le Olimpiadi robotiche. Non ancora, almeno.

I risultati

Scendendo nel dettaglio, i test di velocità hanno segnato i 10,1 metri al secondo. Un risultato straordinario, anche al netto di un lieve errore di misurazione della strumentazione. Per comprendere quanto incredibile sia tutto questo, però, dobbiamo riavvolgere un po’ il nastro.

Torniamo indietro di appena un anno e scopriamo i dati del precedente record del mondo robotico. L’azienda che lo deteneva era la Boston Dynamics, e la macchina si chiamava Atlas. Stupendo tutti, per gli standard del 2025, la macchina era stata in grado di superare i 2,5 metri al secondo.

È come se tra i due ci fossero due generazioni di distanza, di fatto. Il tutto grazie a una batteria da 15 Ah, che garantisce autonomia, ma soprattutto lo sviluppo di motori articolati ad alta coppia. È proprio qui che Unitree fa la differenza, considerando che si tratta di un progetto sviluppato internamente. Se ciò non bastasse, l’androide è dotato anche di LiDAR 3D e telecamere di profondità, così da orientarsi al meglio e non perdere l’equilibrio durante lo scatto.

Ci si attende, dunque, l’abbattimento del muro dei 10 secondi nei 100 metri piani, e non solo. Il futuro non sarà dei robot, ma la loro presenza in tanti campi, lavorativi e non, aumenterà di gran lunga entro il 2030.