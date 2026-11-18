Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

In Cina un Unitree G1 si è impigliato nel nastro di una barriera durante una dimostrazione di kickboxing, ma è riuscito a restare in piedi

Guardia alta, movimenti rapidi, calci e mosse da ring. Tutto perfetto e avvincente, soprattutto perché a mettersi in mostra è un robot umanoide Unitree G1. Peccato però che non abbia fatto i conti con il più banale degli ostacoli, ovvero il nastro di una barriera divisoria.

È successo in Cina durante una dimostrazione pubblica in un centro commerciale. Mentre metteva in mostra dei movimenti di kickboxing, l’androide ha calpestato per errore la cinghia della transenna, che gli è rimasta bloccata tra le gambe metalliche.

La scena ha fatto sorridere i presenti, ma ha avuto un finale a sorpresa. Invece di finire a terra, l’umanoide è riuscito a mantenere l’equilibrio e a proseguire con i suoi movimenti. Una mancata caduta che in realtà dice molto sull’avanzamento del settore dei robot umanoidi, e in particolare dell’Unitree G1.

Dimostrazione “fallita”

Il G1 è stato ripreso in una piccola area delimitata da paletti e nastri neri, quelli che generalmente si usano per organizzare le code. Un oggetto comune che di colpo è diventato un grande ostacolo per il robot. Alternando pose, calci e pugni come un vero e proprio atleta in fase di riscaldamento, il modello ha fatto male i conti con lo spazio.

Un piede è finito sopra il nastro della barriera, che si è agganciato tra le gambe, e per qualche secondo è iniziato un bizzarro “combattimento” contro la transenna. Dopo averla trascinata con sé per un po’, il G1 è riuscito a liberarsi. A differenza di molti umani, il modello è riuscito a restare in piedi, correggendo la postura e continuando a muoversi nonostante l’ostacolo.

Dietro questa scena curiosa c’è uno degli aspetti cardine, e tra i più complessi, della robotica umanoide: l’equilibrio dinamico. I robot di nuova generazione utilizzano sensori e algoritmi di controllo che analizzano in tempo reale la posizione del corpo, regolando il movimento di busto e gambe così da non perdere la stabilità. Il G1 ha quindi fatto quello che farebbe un pugile molto esperto se colto di sorpresa: ha ritrovato l’appoggio ed è rimasto in guardia.

Cos’è l’Unitree G1

L’Unitree G1 è un robot umanoide sviluppato dalla società cinese Unitree Robotics, nota anche per i suoi robot a quattro zampe. Si tratta di un modello compatto, alto poco più di un metro e trenta e pensato anche per la ricerca e le dimostrazioni. In molti però l’hanno conosciuto online grazie a un certo tipo di video: quelli in cui corre, salta, balla e, appunto, tira calci.

Uno dei suoi punti di forza è il prezzo. Al momento della presentazione, infatti, l’azienda lo ha proposto a partire da circa 16.000 dollari. Una cifra non certo alla portata di tutti, ma molto più bassa rispetto a quella di altri robot umanoidi. Un prezzo che lascia intuire quanto, nel prossimo futuro, questi robot potrebbero diventare comuni.