Apple è pronta a presentare il suo nuovo low-cost, quando arriva iPhone 17e

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple

In Sintesi

L’iPhone 17e si posiziona come il modello più accessibile nel catalogo Apple, destinato a chi desidera entrare nell’ecosistema senza spendere troppo.

Il debutto è previsto per i primi mesi del 2026 ad un prezzo atteso di circa 729 euro, esattamente come accaduto per iPhone 16e.

Apple si prepara a portare sul mercato il nuovo iPhone 17e, già pronto a diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento degli smartphone più “accessibili” del suo catalogo. Un device che, in sintesi, segue le orme del precedente iPhone 16e (in foto), mantenendo un comparto tecnico simile al passato a garanzia di buone prestazioni e un prezzo contenuto, la soluzione perfetta, insomma, per chi vuole entrare nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino ma senza spendere cifre esagerate.

Le prime indiscrezioni al riguardo parlano di un “aggiornamento misurato”, con poche modifiche sostanziali rispetto alla generazione precedente, confermando la volontà di Apple di preservare un’evidente distinzione tra i modelli “low cost” e quelli di fascia superiore.

Che cosa sappiamo della scheda tecnica di iPhone 17e

Secondo i rumor, il futuro iPhone 17e avrà lo stesso display LTPS OLED da 6,1 pollici con notch già visto in passato; scelta che conferma come Apple non sia ancora pronta a introdurre soluzioni più moderne su questa fascia di prodotto.

La fornitura dei pannelli dovrebbe essere affidata a BOE, affiancata anche da Samsung e LG, coinvolti per garantire un volume produttivo adeguato.

Per quanto riguarda l’hardware, le indiscrezioni parlano dell’utilizzo di un chip Apple A19 (già visto a bordo degli attuali iPhone 17 base) a cui si affiancano da 8 GB di RAM e, probabilmente diversi tagli di memoria a partire da 128 GB.

Tra gli altri dettagli che restano invariati rispetto al passato dovrebbe esserci anche la batteria da 4.000 mAh, il modem C1 di nuova generazione e una sola fotocamera posteriore da 48 MP.

Il sistema operativo sarà ovviamente iOS 26, con la possibilità di accedere a tutte le funzioni della suite Apple Intelligence, un dettaglio centrale nella strategia dell’azienda di Cupertino che si è impegnata a portare la sua intelligenza artificiale anche sui prodotti “low-cost”.

Quando arriva iPhone 17e

Da quello che sappiamo, il debutto di iPhone 17e è previsto per i primi mesi del 2026, anche se al momento non sono disponibili maggiori informazioni al riguardo, anche se è lecito ipotizzare che Apple non presenterà il device tramite un evento dedicato ma opterà, piuttosto, per una presentazione più “sobria”, tramite aggiornamento della Apple Newsroom.

Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo entry-level dovrebbe costare circa 729 euro per il modello da 128 GB, proprio come accaduto con iPhone 16e.

Infine, è importante sottolineare che per questo modello Apple non si aspetta numeri di vendita elevati con le previsioni interne che, secondo gli analisti, saranno intorno alle 8 milioni di unità. Questi risultati sono dovuti anche all’iPhone 17 base, che sta registrando performance commerciali superiori alle attese, lasciando il modello e, leggermente indietro, pur continuando a svolgere il ruolo di “porta d’ingresso nel catalogo Apple”.