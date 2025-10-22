Ultimate Ears EVERBOOM, sconto del 40% sulla cassa bluetooth impermeabile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Audio a 360°, bassi potenti, 20 ore e IP67: EVERBOOM di Ultimate Ears è lo speaker Bluetooth portatile oggi in offerta su Amazon.

Se stai cercando uno speaker Bluetooth portatile capace di unire potenza e praticità, l’offerta sul Ultimate Ears EVERBOOM è da tenere d’occhio: su Amazon è proposto con un sconto del 40%.

Per chi vuole passare a un modello robusto e dal suono deciso, è l’occasione giusta: l’audio è corposo con bassi ben presenti, il volume importante non sacrifica l’equilibrio generale e la costruzione è solida, pensata per l’uso in ambienti dinamici. Se ami musica all’aperto e feste improvvisate, questo speaker punta su immediatezza e resa sonora. Scopri i dettagli dell’offerta a questo link diretto.

Il profilo sonoro è coinvolgente e a 360 gradi, con una spinta che si avverte anche in spazi ampi; la modalità Outdoor Boost può dare quel surplus quando serve, ma il dispositivo suona forte e chiaro già di suo. Il design e i controlli sono pensati per l’uso quotidiano, compresa la gestione rapida della riproduzione: in breve, un compagno affidabile per musica e intrattenimento fuori e dentro casa.

Ultimate Ears EVERBOOM: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon sullo Ultimate Ears EVERBOOM è particolarmente allettante: il prezzo scende a 172,99€ con uno sconto del 40%. Una cifra competitiva per uno speaker che punta su robustezza, autonomia generosa e facilità d’uso. Considerando dotazioni come audio a 360 gradi, protezione IP67 e funzioni avanzate per l’ascolto outdoor, il rapporto qualità/prezzo è centrato per chi cerca un modello affidabile da portare ovunque.

Ultimate Ears EVERBOOM: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’EVERBOOM è un audio a 360 gradi con bassi potenti, ottimizzabile via app UE | BOOM grazie all’EQ personalizzabile. L’autonomia arriva fino a 20 ore, così da coprire una giornata piena di musica. Con la funzione PartyUp puoi accoppiarlo con altri modelli della famiglia BOOM, MEGABOOM, EPICBOOM e HYPERBOOM per ampliare scena e impatto sonoro.

Pensato per l’esterno, offre certificazione IP67 (impermeabile, resistente alla polvere e galleggiante): perfetto per spiaggia, piscina e trekking. La modalità Outdoor Boost intensifica la resa in spazi aperti quando serve. La connettività Bluetooth è stabile con una portata fino a 55 metri, mentre il Magic Button semplifica la riproduzione; l’accoppiamento è rapidissimo anche avvicinando lo smartphone all’icona "N" sulla parte superiore.

Nella confezione trovi cavo USB-C, tracolla e guida rapida. Il dispositivo misura 28,1 × 17,1 × 14,6 cm, pesa 1,43 kg, è alimentato a batteria e arriva in colore Nero. Prodotto da Logitech, il modello è identificato dal codice 984-001873: un set di specifiche completo per chi desidera uno speaker robusto, potente e pronto per l’avventura.

