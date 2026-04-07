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Amazon, riduzione da non perdere sul caricatore compatto e versatile

Prezzo mai visto sul caricatore compatto e sicuro UGREEN Nexode con tre porte, GaN e ricarica rapida: lo paghi meno di 20€

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Redazione

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caricatore ugreen nexode

L’offerta giusta per chi vuole un caricatore compatto e potente da usare a casa, in ufficio o in viaggio: oggi UGREEN Nexode 65W è proposto  a meno di 20€ con uno sconto del 37%. Parliamo di un accessorio tascabile ma capace di gestire senza sforzo smartphone, tablet e persino laptop, grazie alla presenza di tre porte e a una distribuzione intelligente della potenza. Il design è curato e la struttura resta stabile e silenziosa anche durante la ricarica rapida, con una gestione termica efficace e protezioni integrate per la massima sicurezza.

La tecnologia GaN permette di ridurre gli ingombri senza rinunciare a performance concrete: il Nexode 65W è l’alleato perfetto per liberarsi di più alimentatori e avere tutto sotto controllo con un solo caricatore multiporta.

UGREEN Nexode 65W

UGREEN Nexode 65W

19,42 €30,99 € -11,57 € (37%)

Caricatore UGREEN Nexode, ecco i dettagli della promo

Il caricatore UGREEN Nexode 65W è disponibile a 19,42 € con sconto del 37%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 11,41 € rispetto al valore di listino. Un’occasione concreta per chi desidera un unico caricatore in grado di coprire le esigenze quotidiane con più dispositivi, riducendo ingombri e cavi.

Se cerchi un alimentatore tascabile ma completo, questa promozione consente di puntare su un modello bilanciato tra potenza, sicurezza e praticità, ideale per sostituire più caricatori tradizionali con un’unica soluzione multiporta.

Le caratteristiche tecniche del Caricatore UGREEN Nexode

Il cuore del UGREEN Nexode 65W è la tecnologia GaN, che offre dimensioni ridotte e alta efficienza. Le 3 porte (2 USB-C e 1 USB-A) permettono di ricaricare fino a tre dispositivi insieme con gestione intelligente della potenza. In singola uscita USB-C, la ricarica è particolarmente rapida: un MacBook Air M2 può passare dallo 0% al 51% in circa 30 minuti.

Il caricatore supporta i principali protocolli di ricarica rapida, tra cui PD 3.0/2.0, PPS, Galaxy Super Fast Charging, QC 4+/4.0/3.0, SCP, FCP, AFC. Non mancano le protezioni contro cortocircuiti, sovratensione, sovratemperatura e sovracorrente, con un guscio in PC e resistenza al fuoco UL94-V0 per un uso sempre sicuro.

La compatibilità è ampia: iPhone di ultima generazione, Samsung Galaxy, Google Pixel, iPad, MacBook Air/Pro, tablet Android e anche console portatili come Steam Deck. In sintesi, un caricatore multiporta solido e affidabile che concentra potenza e versatilità in un formato davvero compatto.

UGREEN Nexode 65W

UGREEN Nexode 65W

19,42 €30,99 € -11,57 € (37%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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