Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Uno studio senza precedenti ha scoperto due uccelli in Brasile che superano ogni record: sono in lizza per essere tra i più rumorosi del mondo.

Quanto è bello il cinguettio degli uccellini che allietano i nostri risvegli… Bene, dimenticate questo scenario idilliaco: nel cuore del Brasile la natura tocca decibel che per l’orecchio umano possono essere una vera tortura. A rivelarlo è una ricerca pubblicata su Evolution dai biologi Jeff Podos e João Menezes, secondo cui il campanaro dalla gola nuda (Procnias nudicollis) e la seriema dalle zampe rosse (Cariama cristata) infrangono abbondantemente la barriera dei 120 decibel. Sono, di fatto, in corsa per il titolo di uccelli più rumorosi del mondo.

Battuto il precedente record

Fino a oggi, il record apparteneva al campanaro bianco dell’Amazzonia (Procnias albus), identificato nel 2019 dallo stesso Jeff Podos, che aveva registrato richiami di corteggiamento fino 125,4 decibel (più di una motosega). Primato certificato, tra l’altro, dal Guinness World Record.

Come riporta lo studio, le nuove misurazioni dimostrano che sia il campanaro dalla gola nuda che la seriema dalle zampe rosse superano la soglia critica dei 120 decibel di picco a un metro di distanza. In particolare, il primo ha registrato una media di 122,4 decibel, con punte di 130,9 decibel. Sono valori che infrangono la soglia del dolore per l’orecchio umano, comunemente fissata a 110 decibel, eguagliando (e superando) il fragore di martelli pneumatici, motoseghe in piena accelerazione e persino aerei di linea al decollo.

Ma facciamo qualche esempio “pratico”. Pensate che l’eremita dalla gola scura (Phaethornis squalidus) è un colibrì che emette canti attorno ai 64 decibel, assimilabili a una tranquilla conversazione domestica. La seriema dalle zampe rosse genera, invece, un suono paragonabile a un martello pneumatico da cantiere in piena attività, mentre il richiamo del campanaro bianco eguaglia il volume della prima fila a un concerto rock. Il primo posto spetta al campanaro dalla gola nuda, con quasi 131 decibel che danno filo da torcere al rombo di un jet a corto raggio.

Lo studio di Podos e Menezes

Rilevare i decibel emessi dagli uccelli in natura non è un compito così semplice, perché i dati sono “falsati” dalla distanza e dalla dispersione sonora. Allo stesso modo, studiare uccelli in cattività vuol dire mettere in conto delle alterazioni nel loro comportamento.

Il professor Jeff Podos dell’Università del Massachusetts Amherst e il suo ex studente di dottorato João Menezes hanno aggirato questi ostacoli impiegando tecnologie prese in prestito da altri settori: telemetri laser con tecnologia ottica (generalmente adoperati nel golf) e fonometri digitali portatili (usati nell’ambito della sicurezza acustica industriale).

Muovendosi nelle aree intorno ad Amherst e in tutto il Brasile, i due biologi hanno catalogato 123 specie, di cui 113 mai analizzate prima d’ora, e hanno documentato una vertiginosa variazione di ampiezza di 58,3 decibel tra i canti più lievi e quelli più potenti. “Siamo riusciti ad aumentare notevolmente il numero di specie per le quali sono disponibili dati sull’ampiezza – ha affermato Podos -. Si tratta di una ricerca fondamentale, di base, che nessun altro è riuscito a condurre su questa scala, e che solleva tutta una serie di altre domande che sarebbe interessante approfondire”.

La ricerca ha portato a un’altra conclusione importante: emissioni sonore così violente richiedono specifici adattamenti anatomici. Come spiegato da Menezes, le specie che emettono questi suoni tanto potenti possiedono “corpi più grandi e becchi più larghi“. “Ma dobbiamo ancora scoprirne le ragioni – precisa -, e probabilmente abbiamo bisogno di molti più dati provenienti da molte più specie per poter capire cosa sta succedendo sul fronte ecologico ed evolutivo”.

“Il mondo ha delle cose meravigliose da vedere. Non è possibile svolgere questo tipo di lavoro in laboratorio, né raccogliendo dati da internet. Bisogna uscire nel mondo, prestare molta attenzione a ciò che si vede e si sente, e qualsiasi attività sul campo che costringa a osservare con maggiore attenzione è davvero divertente. Ti riporta alle origini del perché facciamo scienza”, ha concluso il professor Podos.