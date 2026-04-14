Libero
DIGITAL LIFE

Sembrano autonomi, ma non lo sono: cosa ci dicono i nuovi test sui robotaxi Uber

I nuovi robotaxi Uber vengono testati in città con dipendenti a bordo: la guida autonoma è operativa, ma la supervisione umana resta centrale

Pubblicato:

Foto di Caterina Damiano

Caterina Damiano

Giornalista

Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Automobile tecnologica iStock

Le auto senza conducente, lo sappiamo bene, sono ormai realtà. In buona parte del mondo i robotaxi stanno già cominciando a circolare e un colosso come Uber non poteva di certo restare indifferente: infatti, in quel di San Francisco sono iniziati i test su strada (in contesti urbani complessi) dei veicoli sviluppati insieme a Nuro e Lucid Motors, che trasformano una tecnologia sperimentale in un servizio osservabile da vicino.

I primi test raccontano però una fase intermedia, fatta di verifiche continue e protocolli di sicurezza ancora stringenti. A bordo è infatti ancora presente un operatore umano, mentre la guida autonoma viene messa alla prova in condizioni reali per valutarne affidabilità e limiti operativi.

Il progetto Uber, Nuro e Lucid Motors

Abbiamo parlato di Uber, Nuro e Lucid Motors, quindi approfondiamo: quella alla base del nuovo progetto sui robotaxi è un’alleanza industriale che unisce competenze diverse lungo tutta la filiera della robomobilità. Uber mette sul tavolo la piattaforma e l’accesso a milioni di utenti, Nuro sviluppa il sistema di guida autonoma e Lucid Motors fornisce il veicolo, costruito su una base elettrica progettata per sostenere integrazioni tecnologiche avanzate.

Il punto di partenza è il SUV Lucid Gravity, adattato per ospitare sensori, software e architetture necessarie alla guida automatizzata. L’operazione, va detto, è sostenuta da un investimento significativo da parte di Uber, che ha scelto di accelerare sul fronte dei robotaxi senza sviluppare internamente ogni componente. La strategia è chiara: costruire un servizio integrato, in cui la prenotazione avviene direttamente tramite app e l’esperienza per l’utente resta simile a quella di una corsa tradizionale, con la differenza che al posto dell’autista c’è un sistema autonomo.

L’obiettivo è portare su strada una flotta estesa nel tempo, partendo da aree circoscritte per poi ampliare progressivamente il raggio operativo. Il progetto si muove quindi su due livelli: da un lato la validazione tecnologica, dall’altro la costruzione di un modello di business scalabile, capace di trasformare la guida autonoma in un servizio urbano accessibile e continuativo.

Cosa ci dicono i test?

Andando alle prime prove su strada, iniziate a dicembre nella Bay Area, si svolgono, come abbiamo già detto, su veicoli che circolano in contesti reali e non più solo in ambienti controllati. La sperimentazione non si limita alla guida su strada, ma combina simulazioni, circuiti chiusi e traffico urbano, in modo tale da validare l’intero sistema, dalla percezione dell’ambiente alle decisioni in tempo reale, fino alla gestione di situazioni impreviste.

Un altro dato rilevante riguarda i passeggeri, che per il momento sono dipendenti di Uber, Nuro e Lucid perlopiù direttamente coinvolti nel progetto. A bordo, i collaudatori testano l’esperienza di viaggio provando interfaccia, comfort e comportamento del veicolo. Vengono usati numerosi prototipi, con una flotta che supera 100 unità e che al momento sembra anche andare piuttosto bene. C’è un punto, però, che attira l’attenzione.

L’imprescindibilità della presenza umana

Dentro questo sistema altamente tecnologico resta centrale una figura: l’operatore umano. Nei test su strada i robotaxi, infatti, vengono monitorati da safety driver o operatori specializzati, presenti a bordo con il compito di intervenire quando necessario. Ecco, non si tratta di un dettaglio accessorio: l’essere umano alla guida è una componente strutturale della fase attuale.

Serve infatti a gestire quei casi che il sistema non è ancora in grado di affrontare in autonomia completa, come comportamenti anomali degli altri veicoli, situazioni ambigue o contesti urbani particolarmente complessi. Ecco, il fatto che sia ancora necessario un supervisore racconta con precisione il punto in cui si trova oggi la guida autonoma: avanzata, operativa in molte condizioni, ma ancora in fase di costruzione quando si tratta di affidabilità totale.

Ed è proprio attraverso questa coesistenza tra automazione e controllo umano che il progetto sta cercando di colmare il divario verso un servizio completamente senza conducente.

Ti suggeriamo

Lucart Professional

Ti potrebbero interessare

Gatti Seregno

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963