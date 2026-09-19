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Il Tyrannosaurus rex avrebbe avuto una temperatura corporea di circa 36 gradi, secondo un’analisi isotopica sui denti fossili.

Lo studio rafforza l’ipotesi di un grande predatore capace di produrre calore internamente, con un metabolismo più simile a quello dei mammiferi.

I risultati aprono nuovi scenari sull’adattamento dei dinosauri ai climi del Cretaceo, ma non valgono automaticamente per tutte le specie.

Il Tyrannosaurus rex aveva una temperatura corporea di circa 36 °C, molto vicina a quella umana. A indicarlo è una nuova analisi condotta sui denti fossili del celebre dinosauro, che ha permesso di ottenere una delle misurazioni più dirette finora disponibili sulla sua temperatura interna. I risultati rafforzano l’ipotesi che T. rex fosse un animale a sangue caldo.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, ha stimato una temperatura media di 36,3 °C, con un margine di errore di circa 2,5 °C. Il dato è nettamente superiore a quello ricavato dai fossili di antichi coccodrilli provenienti dalla stessa formazione geologica.

La scoperta mette quindi in discussione la vecchia immagine del grande predatore del Cretaceo come un rettile costretto a dipendere dal calore dell’ambiente per mantenersi attivo.

La temperatura del T. rex ricostruita attraverso i denti

Per arrivare alla stima, i ricercatori hanno analizzato lo smalto di tre denti di Tyrannosaurus rex rinvenuti nel Montana. Due appartenevano a Thomas, un esemplare conservato al Natural History Museum of Los Angeles County.

Lo smalto può conservare informazioni sulla temperatura alla quale si è formato. Gli studiosi hanno esaminato alcuni legami tra isotopi del carbonio e dell’ossigeno, la cui frequenza cambia in base alla temperatura. Quando questa è più bassa, tali legami risultano più abbondanti.

L’analisi ha richiesto soltanto pochi milligrammi di materiale. Per arrivare a utilizzare quantità così ridotte, i ricercatori hanno lavorato per anni al perfezionamento della tecnica, limitando così il prelievo dai preziosi denti fossili.

I dati del T. rex sono stati poi confrontati con quelli ottenuti da cinque denti di antichi coccodrilli provenienti dalla stessa formazione. Per questi ultimi è stata stimata una temperatura media di circa 30,9 °C, sensibilmente più bassa.

Un T. rex a sangue caldo poteva vivere anche in climi più freddi

Una temperatura interna di circa 36 °C suggerisce che T. rex fosse capace di produrre e trattenere calore grazie al proprio metabolismo. Non avrebbe quindi dovuto dipendere esclusivamente dalla temperatura esterna, come avviene negli animali ectotermi.

Questa caratteristica potrebbe contribuire a spiegare anche l’ampia distribuzione geografica dei tirannosauri (che dominavano principalmente i continenti che oggi formano l’America del Nord e l’Asia durante il Cretaceo superiore). Secondo i modelli climatici utilizzati dai ricercatori, condizioni compatibili con la loro fisiologia erano presenti in buona parte del Nord America, comprese aree con temperature più rigide.

L’endotermia, la capacità biologica di alcuni animali di regolare la propria temperatura corporea dall’interno, avrebbe però richiesto molta energia. Un metabolismo più elevato comportava infatti un maggiore fabbisogno di cibo e, di conseguenza, la necessità di sostenere l’attività necessaria per procurarselo.

La temperatura stimata per T. rex rientra nell’intervallo osservato in alcuni grandi mammiferi moderni. Rimane invece inferiore ai valori tipici di molti uccelli.

Gli autori invitano comunque alla cautela: il risultato riguarda Tyrannosaurus rex e non dimostra che tutti i dinosauri regolassero la temperatura nello stesso modo. Applicare la stessa tecnica ad altre specie potrebbe chiarire quanto fossero diffuse strategie differenti di termoregolazione tra i dinosauri.