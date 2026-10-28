Samsung, lo smart TV lowcost da 50 pollici oggi in offerta con uno sconto esagerato
Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è in offerta con uno sconto di quasi 150 euro. Pannello 4K e sistema operativo Tizen.
Vuoi rendere più coinvolgenti film, sport e videogiochi sul grande schermo? La Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT è proposta con uno sconto del 28%.
Questo televisore Crystal UHD da 50 pollici combina l’elaborazione Crystal 4K con PurColor e HDR10+ per ottimizzare colori, nitidezza e contrasto delle immagini. Le funzioni smart comprendono il sistema operativo Tizen, Vision AI Companion e Gaming Hub; per l’audio sono presenti Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound. Il design MetalStream ha un corpo in metallo e la confezione include telecomandi, cavo di alimentazione e manuale.
Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT: sconto del 28% e prezzo di 359 euro
La TV è disponibile a 359 euro, con una riduzione del 28% indicata nella pagina dell’offerta. Per chi cerca uno schermo da 50 pollici con risoluzione Crystal UHD, funzioni smart e strumenti dedicati anche al gaming, la Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT è proposta con uno sconto del 28%. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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La TV Samsung con schermo Crystal UHD da 50 pollici e processore Crystal 4K
Se vuoi un televisore versatile per contenuti, sport e giochi, questo modello riunisce funzioni d’immagine, audio e intrattenimento smart. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:
- Crystal UHD da 50 pollici con processore Crystal 4K: l’elaborazione delle immagini e l’upscaling 4K sono pensati per migliorare la nitidezza dei contenuti visualizzati sullo schermo.
- PurColor e HDR10+: la tecnologia dedicata ai colori e il supporto HDR10+ contribuiscono a rendere le scene più vivaci, con maggiore profondità e contrasto.
- Vision AI Companion e sistema operativo Tizen: puoi interagire con l’assistente AI direttamente sullo schermo e navigare tra le funzioni smart con un’interfaccia descritta come intuitiva.
- Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound: le tecnologie audio puntano a creare un suono virtuale immersivo e ad adattare l’ascolto ai contenuti.
- AI Soccer Mode e Gaming Hub: la modalità dedicata al calcio ottimizza immagine e audio delle partite, mentre l’hub offre accesso ai giochi preferiti.
- SmartThings e design MetalStream: puoi collegare dispositivi compatibili tramite SmartThings e integrare in casa il corpo in metallo del televisore.
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FAQ
È un televisore da 50 pollici. Con la base misura 111,08 × 69,60 × 19,90 cm.
Include il sistema operativo Tizen, Vision AI Companion, Gaming Hub e la connettività SmartThings.
La scheda indica AI Soccer Mode, che ottimizza immagine e audio per le partite, e Gaming Hub per accedere ai giochi preferiti.
Sono inclusi il televisore, un telecomando numerico, un telecomando IR, il cavo di alimentazione e il manuale utente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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