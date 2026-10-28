Libero
OFFERTE

Samsung, lo smart TV lowcost da 50 pollici oggi in offerta con uno sconto esagerato

Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è in offerta con uno sconto di quasi 150 euro. Pannello 4K e sistema operativo Tizen.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Samsung Smart TV 50 pollici UE50U8090HUXZT Crystal UHD Amazon

Vuoi rendere più coinvolgenti film, sport e videogiochi sul grande schermo? La Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT è proposta con uno sconto del 28%.

Questo televisore Crystal UHD da 50 pollici combina l’elaborazione Crystal 4K con PurColor e HDR10+ per ottimizzare colori, nitidezza e contrasto delle immagini. Le funzioni smart comprendono il sistema operativo Tizen, Vision AI Companion e Gaming Hub; per l’audio sono presenti Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound. Il design MetalStream ha un corpo in metallo e la confezione include telecomandi, cavo di alimentazione e manuale.

Unisciti al canale offerte su Telegram

Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT: sconto del 28% e prezzo di 359 euro

La TV è disponibile a 359 euro, con una riduzione del 28% indicata nella pagina dell’offerta. Per chi cerca uno schermo da 50 pollici con risoluzione Crystal UHD, funzioni smart e strumenti dedicati anche al gaming, la Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT è proposta con uno sconto del 28%. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

Acquista ora in sconto

Samsung Smart TV 50 pollici UE50U8090HUXZT Crystal UHDAmazon

Acquista subito la TV Samsung 50 in offerta

La TV Samsung con schermo Crystal UHD da 50 pollici e processore Crystal 4K

Se vuoi un televisore versatile per contenuti, sport e giochi, questo modello riunisce funzioni d’immagine, audio e intrattenimento smart. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

  • Crystal UHD da 50 pollici con processore Crystal 4K: l’elaborazione delle immagini e l’upscaling 4K sono pensati per migliorare la nitidezza dei contenuti visualizzati sullo schermo.
  • PurColor e HDR10+: la tecnologia dedicata ai colori e il supporto HDR10+ contribuiscono a rendere le scene più vivaci, con maggiore profondità e contrasto.
  • Vision AI Companion e sistema operativo Tizen: puoi interagire con l’assistente AI direttamente sullo schermo e navigare tra le funzioni smart con un’interfaccia descritta come intuitiva.
  • Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound: le tecnologie audio puntano a creare un suono virtuale immersivo e ad adattare l’ascolto ai contenuti.
  • AI Soccer Mode e Gaming Hub: la modalità dedicata al calcio ottimizza immagine e audio delle partite, mentre l’hub offre accesso ai giochi preferiti.
  • SmartThings e design MetalStream: puoi collegare dispositivi compatibili tramite SmartThings e integrare in casa il corpo in metallo del televisore.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 28% sulla Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT.

Scopri altri smart TV in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

Che dimensioni ha la Samsung Smart TV UE50U8090HUXZT?

È un televisore da 50 pollici. Con la base misura 111,08 × 69,60 × 19,90 cm.

Quali funzioni smart include questa TV Samsung?

Include il sistema operativo Tizen, Vision AI Companion, Gaming Hub e la connettività SmartThings.

La TV è adatta per guardare il calcio e giocare?

La scheda indica AI Soccer Mode, che ottimizza immagine e audio per le partite, e Gaming Hub per accedere ai giochi preferiti.

Che cosa è incluso nella confezione?

Sono inclusi il televisore, un telecomando numerico, un telecomando IR, il cavo di alimentazione e il manuale utente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963