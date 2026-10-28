Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è in offerta con uno sconto di quasi 150 euro. Pannello 4K e sistema operativo Tizen.

Amazon

Vuoi rendere più coinvolgenti film, sport e videogiochi sul grande schermo? La Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT è proposta con uno sconto del 28%.

Samsung Smart TV 50\ UE50U8090HUXZT 359,00 € -28% 499,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Questo televisore Crystal UHD da 50 pollici combina l’elaborazione Crystal 4K con PurColor e HDR10+ per ottimizzare colori, nitidezza e contrasto delle immagini. Le funzioni smart comprendono il sistema operativo Tizen, Vision AI Companion e Gaming Hub; per l’audio sono presenti Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound. Il design MetalStream ha un corpo in metallo e la confezione include telecomandi, cavo di alimentazione e manuale.

Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT: sconto del 28% e prezzo di 359 euro

La TV è disponibile a 359 euro, con una riduzione del 28% indicata nella pagina dell’offerta. Per chi cerca uno schermo da 50 pollici con risoluzione Crystal UHD, funzioni smart e strumenti dedicati anche al gaming, la Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT è proposta con uno sconto del 28%. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista subito la TV Samsung 50 in offerta

La TV Samsung con schermo Crystal UHD da 50 pollici e processore Crystal 4K

Se vuoi un televisore versatile per contenuti, sport e giochi, questo modello riunisce funzioni d’immagine, audio e intrattenimento smart. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

Crystal UHD da 50 pollici con processore Crystal 4K : l’elaborazione delle immagini e l’upscaling 4K sono pensati per migliorare la nitidezza dei contenuti visualizzati sullo schermo.

: l’elaborazione delle immagini e l’upscaling 4K sono pensati per migliorare la nitidezza dei contenuti visualizzati sullo schermo. PurColor e HDR10+ : la tecnologia dedicata ai colori e il supporto HDR10+ contribuiscono a rendere le scene più vivaci, con maggiore profondità e contrasto.

: la tecnologia dedicata ai colori e il supporto HDR10+ contribuiscono a rendere le scene più vivaci, con maggiore profondità e contrasto. Vision AI Companion e sistema operativo Tizen : puoi interagire con l’assistente AI direttamente sullo schermo e navigare tra le funzioni smart con un’interfaccia descritta come intuitiva.

: puoi interagire con l’assistente AI direttamente sullo schermo e navigare tra le funzioni smart con un’interfaccia descritta come intuitiva. Dynamic Sound Pack, OTS Lite e Adaptive Sound : le tecnologie audio puntano a creare un suono virtuale immersivo e ad adattare l’ascolto ai contenuti.

: le tecnologie audio puntano a creare un suono virtuale immersivo e ad adattare l’ascolto ai contenuti. AI Soccer Mode e Gaming Hub : la modalità dedicata al calcio ottimizza immagine e audio delle partite, mentre l’hub offre accesso ai giochi preferiti.

: la modalità dedicata al calcio ottimizza immagine e audio delle partite, mentre l’hub offre accesso ai giochi preferiti. SmartThings e design MetalStream: puoi collegare dispositivi compatibili tramite SmartThings e integrare in casa il corpo in metallo del televisore.

Samsung Smart TV 50\ UE50U8090HUXZT 359,00 € -28% 499,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 28% sulla Samsung Smart TV 50" UE50U8090HUXZT.

Scopri altri smart TV in promo da oggi su Amazon.

Offerta 【2500 ANSI/56W Dolby Hi-Fi】Proiettore 4K Smart TV Vidaa ... 358,38 € -40% 599,99 € Risparmi 241,61 € Acquista su Amazon Haier M90 Smart TV Mini LED 55'', 4K, Dolby Vision, 144Hz, G... 555,74 € -5% 584,99 € Risparmi 29,25 € Acquista su Amazon

FAQ Che dimensioni ha la Samsung Smart TV UE50U8090HUXZT? È un televisore da 50 pollici. Con la base misura 111,08 × 69,60 × 19,90 cm. Quali funzioni smart include questa TV Samsung? Include il sistema operativo Tizen, Vision AI Companion, Gaming Hub e la connettività SmartThings. La TV è adatta per guardare il calcio e giocare? La scheda indica AI Soccer Mode, che ottimizza immagine e audio per le partite, e Gaming Hub per accedere ai giochi preferiti. Che cosa è incluso nella confezione? Sono inclusi il televisore, un telecomando numerico, un telecomando IR, il cavo di alimentazione e il manuale utente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.