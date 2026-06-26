Amazon Prime Day, risparmio di oltre 1500€ sulla TV Samsung da 75’’
Samsung QE75QN900B, maxi TV Neo QLED 8K con mini LED, processore Neural 8K e Dolby Atmos è in offerta con sconto del 53%.
Vuoi trasformare il salotto in una vera sala cinema senza compromessi su qualità dell’immagine e dell’audio? In questo momento il Samsung QE75QN900B, maxi TV da 75 pollici Neo QLED 8K, è proposto con uno sconto del 53% che rende una tecnologia di fascia altissima molto più accessibile.
Questa TV nasce per chi cerca il massimo: la risoluzione 8K gestita dal Processore Neural Quantum 8K valorizza ogni contenuto, mentre la tecnologia Quantum Matrix Pro con mini LED offre neri profondi e dettagli finissimi. Il design Infinity Screen elimina quasi del tutto le cornici per un’esperienza immersiva, e la combinazione di Dolby Atmos con la tecnologia OTS Pro crea un audio tridimensionale che segue l’azione sullo schermo. In più, il supporto DVB-T2 ti prepara già al nuovo digitale terrestre senza decoder esterni.
Samsung QE75QN900B in offerta: sconto del 53% sulla TV Neo QLED 8K
Con la promo attuale puoi portarti a casa il Samsung QE75QN900B a soli 1.349,00€, grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino che riduce in modo drastico la spesa per una TV 8K di fascia alta. Si tratta di una cifra molto competitiva per un 75 pollici con mini LED, processore avanzato e tecnologie audio di livello premium, in una fascia dove spesso i prezzi restano proibitivi. A questa cifra, il Samsung QE75QN900B è disponibile con uno sconto del 53% che rende l’upgrade al grande schermo decisamente più allettante.
La TV Samsung con il processore Neural 8K e la tecnologia Quantum Matrix Pro
Se passi molte serate a guardare film, serie o sport e vuoi fare un salto di qualità rispetto a un normale 4K, questa TV Samsung punta tutto su immagine e sonoro per offrire un’esperienza davvero superiore:
- Tecnologia Quantum Matrix Pro con mini LED: la gestione ultra precisa della retroilluminazione migliora il contrasto e i dettagli nelle scene più buie e più luminose, così puoi goderti film e serie con neri profondi e luci senza aloni fastidiosi.
- Processore Neural Quantum 8K: elabora le immagini di ogni sorgente per portarle alla definizione 8K, rendendo più nitidi anche i contenuti non nativi e valorizzando lo streaming e i canali TV che guardi ogni giorno.
- Infinity Screen: il bordo quasi invisibile ti fa concentrare solo sull’immagine, ideale se vuoi un effetto "schermo sospeso" in salotto e un design minimale che si integra con l’arredo.
- Dolby Atmos e OTS Pro: il suono che segue l’azione sullo schermo rende più coinvolgenti film, partite e videogiochi, con un audio più realistico che ti fa percepire meglio dialoghi ed effetti speciali.
- Supporto DVB-T2: la predisposizione al nuovo Digitale Terrestre 2.0 ti evita l’acquisto di un decoder esterno, così passi al nuovo standard senza complicazioni aggiuntive.
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Samsung QE75QN900B, maxi TV Neo QLED 8K in offerta lampo al 53%: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, il Samsung QE75QN900B è predisposto per il DVB-T2 e non richiede decoder esterno.
La Quantum Matrix Pro con mini LED migliora contrasto e dettaglio, offrendo neri più profondi e luci più precise.
Sì, il processore Neural Quantum 8K elabora le sorgenti per avvicinarle alla definizione 8K, rendendo le immagini più nitide.
OTS Pro con Dolby Atmos fa sì che il suono segua l’azione sullo schermo, creando un audio più immersivo e realistico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.