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Samsung QE75QN800B, TV Neo QLED 8K da 75 pollici con mini LED, processore Neural Quantum 8K e Dolby Atmos è in offerta con sconto del 71%.

Amazon

Hai un salotto importante ma il vecchio televisore non rende giustizia a film, serie e partite? Oggi il Samsung QE75QN800B, maxi TV Neo QLED 8K da 75 pollici, è proposto con uno sconto del 71% che abbatte drasticamente il prezzo di listino. Una soluzione pensata per chi vuole un’esperienza home cinema di altissimo livello senza dover guardare solo agli ultimissimi modelli.

Samsung QE75QN800B

Questo modello punta tutto sulla qualità dell’immagine e sull’immersione totale. La tecnologia Quantum Matrix Pro con Mini LED offre neri profondi e contrasti precisi anche nelle scene più difficili, mentre il processore Neural Quantum 8K sfrutta l’intelligenza artificiale per valorizzare qualsiasi contenuto portandolo vicino alla nitidezza 8K. Il design Infinity One con cornici ridottissime concentra l’attenzione solo sulle immagini, e l’audio Dolby Atmos con OTS+ crea un suono tridimensionale che accompagna l’azione sullo schermo. In più, il TV è già predisposto al nuovo DVB-T2, così non hai bisogno di decoder esterni per il digitale terrestre di prossima generazione.

Samsung QE75QN800B in offerta: sconto del 71% sul TV 8K da 75 pollici

Con la promo in corso puoi portarti a casa il Samsung QE75QN800B con uno sconto del 71%, scendendo a 1.499,00€ per un grande schermo 8K di fascia alta. Un prezzo che lo rende estremamente competitivo rispetto ad altri TV premium della stessa diagonale, spesso molto più costosi. L’acquisto avviene tramite Amazon, con tutti i consueti vantaggi su spedizione e gestione del reso.

Il TV Samsung con i mini LED 8K e l’audio Dolby Atmos immersivo

Se stai cercando un televisore che trasformi davvero il modo in cui guardi film, sport e serie TV, questo modello Samsung mette insieme tecnologie video e audio pensate per un’esperienza da sala cinema domestica.

Tecnologia Quantum Matrix Pro con Mini LED : la gestione ultra precisa della retroilluminazione offre neri profondi e luci controllate, così le scene scure mantengono dettaglio senza effetto grigio e quelle luminose non risultano bruciate.

: la gestione ultra precisa della retroilluminazione offre neri profondi e luci controllate, così le scene scure mantengono dettaglio senza effetto grigio e quelle luminose non risultano bruciate. Processore Neural Quantum 8K : grazie all’intelligenza artificiale, le sorgenti in risoluzione inferiore vengono ottimizzate per sfruttare al meglio il pannello 8K, con immagini più nitide e pulite anche da contenuti non nativi.

: grazie all’intelligenza artificiale, le sorgenti in risoluzione inferiore vengono ottimizzate per sfruttare al meglio il pannello 8K, con immagini più nitide e pulite anche da contenuti non nativi. Infinity One Design con cornici minimal : la struttura sottilissima e il bordo quasi invisibile fanno sembrare le immagini sospese sulla parete, integrando il TV nel soggiorno senza appesantire l’arredo.

: la struttura sottilissima e il bordo quasi invisibile fanno sembrare le immagini sospese sulla parete, integrando il TV nel soggiorno senza appesantire l’arredo. Dolby Atmos e OTS+ : gli altoparlanti distribuiti nel telaio creano un suono tridimensionale che segue i movimenti a schermo, aumentando il coinvolgimento in film d’azione, eventi sportivi e videogiochi.

: gli altoparlanti distribuiti nel telaio creano un suono tridimensionale che segue i movimenti a schermo, aumentando il coinvolgimento in film d’azione, eventi sportivi e videogiochi. Supporto DVB-T2: è già pronto per il nuovo digitale terrestre 2.0, così potrai continuare a vedere i canali televisivi senza dover aggiungere un decoder esterno extra sul mobile TV.

Samsung QE75QN800B

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Samsung QE75QN800B, maxi TV Neo QLED 8K a 1.499,00€: Approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il Samsung QE75QN800B è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2? Sì, il Samsung QE75QN800B è predisposto per il DVB-T2 e non richiede decoder esterni per il digitale terrestre 2.0. Che tipo di qualità d’immagine offre il Samsung QE75QN800B? Il TV utilizza tecnologia Neo QLED con Quantum Matrix Pro e Mini LED, gestendo con precisione luci e neri per immagini molto dettagliate. Il Samsung QE75QN800B migliora anche i contenuti non in 8K? Sì, il processore Neural Quantum 8K usa l’intelligenza artificiale per ottimizzare le sorgenti a risoluzioni inferiori e sfruttare al meglio il pannello 8K. Il Samsung QE75QN800B supporta l’audio Dolby Atmos? Sì, il TV supporta Dolby Atmos e la tecnologia OTS+ per un suono tridimensionale più immersivo.