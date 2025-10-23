Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Su Amazon è possibile acquistare un TV Samsung Neo QLED da 55 pollici con un prezzo ottimo: si tratta di un vero e proprio affare per chi cerca un modello di qualità

Offerta Amazon : la Samsung Neo QLED da 55 pollici (modello QE55QN83FAUXZT) è disponibile al prezzo scontato di 799 euro, nuovo minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita e possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Caratteristiche principali: pannello 4K Neo QLED da 55" con refresh rate fino a 144 Hz, processore NQ4 AI Gen 2 con upscaling AI, tecnologie Quantum Matrix Core e AI Motion Enhancer Pro, audio surround 3D con supporto Q-Symphony, e piattaforma smart con Gaming Hub e compatibilità SmartThings.

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV di qualità e con un prezzo accessibile. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, uno dei modelli più interessanti della gamma Samsung viene ora proposto in sconto, diventando un vero e proprio best buy.

Il modello in questione è il QE55QN83FAUXZT. Si tratta di un componente della gamma 2025 della serie di TV Neo QLED 4K dell’azienda coreana. Questa Smart TV è dotata di un pannello 4K con diagonale di 55 pollici.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV descritta con un prezzo ridotto fino a 799 euro. La consegna è gratuita ed è anche possibile pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per chi acquista il modello c’è anche un pacchetto di voucher per l’acceso a servizi di intrattenimento, per un valore fino a 414,96 euro. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Smart TV 55'' QE55QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025

La scheda tecnica della smart TV Samsung Neo QLED

La Samsung QE55QN83FAUXZT rappresenta uno dei modelli più interessanti della gamma di Smart TV di Samsung. Si tratta di un modello della serie Neo QLED che offre agli utenti la possibilità di sfruttare un pannello 4K di altissima qualità a un prezzo che, considerando gli standard del mercato, è sicuramente accessibile.

La Smart TV integra il processore NQ4 AI Gen 2 che permette di sfruttare un upscaling AI avanzato. Da segnalare anche la tecnologia Quantum Matrix Core per migliorare il contrasto. C’è anche AI Motion Enhancer Pro per rendere più nitido il movimento.

Il pannello ha un refresh rate che può arrivare fino a 144 Hz. C’è anche l’audio surround 3D e la funzione Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (da acquistare separatamente). La piattaforma smart è quella tipica dei modelli Samsung, con anche i lGaming Hub e la compatibilità con Smart Things.

Samsung Neo QLED da 55 pollici, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Samsung Neo QLED da 55 pollici descritta in precedenza con un prezzo ridotto a 799 euro che rappresenta anche il nuovo prezzo minimo storico per il modello. La Smart TV è venduta e spedita direttamente da Amazon ed è ora acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto.

