Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se i film in streaming e le partite ti sembrano sempre un po’ piatti, probabilmente è arrivato il momento di passare a un pannello 4K moderno. La Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43" UE43U8090FUXZT oggi è proposta con uno sconto del 30%, così puoi aggiornare il salotto con un modello recente senza sforare il budget.

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43 UE43U8090FUXZT 299,00 € -30% 429,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Questa smart TV da 43 pollici punta tutto su un mix di qualità d’immagine e funzioni intelligenti: il processore Crystal 4K porta contenuti di ogni tipo alla definizione 4K, la tecnologia PurColor lavora sulla precisione cromatica, mentre il design senza cornice su tre lati aiuta a concentrarsi solo sulle immagini. La gestione di scene buie e luminose è affidata all’HDR e al Contrast Enhancer, con in più il Motion Xcelerator pensato per chi vuole maggiore fluidità nei giochi.

Samsung Crystal UHD 4K 43" in offerta su Amazon: sconto del 30%

In questo momento su Amazon puoi portarti a casa la Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43" UE43U8090FUXZT a soli 299,00€ grazie allo sconto del 30% sul prezzo di listino, un valore molto competitivo per una 43" 4K con piattaforma smart avanzata, funzioni gaming dedicate e audio ottimizzato.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sulla Samsung Crystal UHD 4K 43"

La smart TV Samsung con il processore Crystal 4K e la qualità HDR avanzata

Se vuoi migliorare l’esperienza di visione senza occupare troppo spazio in salotto, questa TV punta su dimensioni compatte e tecnologie pensate per semplificare la vita quotidiana.

Processore Crystal 4K : trasforma tutto ciò che guardi nella definizione 4K, così anche i contenuti non nativi risultano più nitidi e dettagliati.

: trasforma tutto ciò che guardi nella definizione 4K, così anche i contenuti non nativi risultano più nitidi e dettagliati. Tecnologia PurColor : amplia la gamma cromatica e rende i colori più precisi, ideale per film, serie e sport con immagini vivide.

: amplia la gamma cromatica e rende i colori più precisi, ideale per film, serie e sport con immagini vivide. Qualità di immagine HDR e Contrast Enhancer : gestisce meglio luci e ombre, permettendoti di distinguere i dettagli anche nelle scene più scure o molto luminose.

: gestisce meglio luci e ombre, permettendoti di distinguere i dettagli anche nelle scene più scure o molto luminose. Motion Xcelerator : migliora la fluidità delle immagini in movimento, un plus per chi gioca su console o segue spesso eventi sportivi.

: migliora la fluidità delle immagini in movimento, un plus per chi gioca su console o segue spesso eventi sportivi. OTS Lite, Q-Symphony e Adaptive Sound : l’audio surround 3D e il suono adattivo creano un ambiente più immersivo, soprattutto se abbini una soundbar compatibile.

: l’audio surround 3D e il suono adattivo creano un ambiente più immersivo, soprattutto se abbini una soundbar compatibile. Smart Hub, Gaming Hub e SmartThings : film, giochi e app sono raccolti in un’unica interfaccia, e puoi controllare altri dispositivi connessi direttamente dalla TV.

: film, giochi e app sono raccolti in un’unica interfaccia, e puoi controllare altri dispositivi connessi direttamente dalla TV. Design senza cornice su 3 lati : il Metal Stream Design riduce le distrazioni visive e valorizza i contenuti, integrandosi con stile in qualsiasi ambiente domestico.

: il Metal Stream Design riduce le distrazioni visive e valorizza i contenuti, integrandosi con stile in qualsiasi ambiente domestico. Dotazione completa: in confezione trovi la Smart TV da 43 pollici, doppio telecomando, cavo di alimentazione e manuale, così è pronta all’uso fin da subito.

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43 UE43U8090FUXZT 299,00 € -30% 429,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Approfitta ora della Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43" UE43U8090FUXZT in offerta lampo al 30%, fino ad esaurimento scorte.

Scopri altri smart TV in promo da oggi su Amazon.

Offerta Proiettore 4K Google TV, 1100 ANSI, HDR10, AI Image, Auto Fo... 183,19 € -43% 319,00 € Risparmi 135,81 € Acquista su Amazon Proiettore 4k【Dolby Audio/Compatibile con App di Streaming... 263,52 € -27% 359,78 € Risparmi 96,26 € Acquista su Amazon PHILIPS 32PHS6000 2K HD LED Smart TV - Display 32'' con Pixe... 103,39 € Acquista su Amazon Haier H6 Smart TV QLED 43'', 4K UHD, HDR10, Google TV 379,99 € -24% 499,00 € Risparmi 119,01 € Acquista su Amazon

FAQ La Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT è adatta al gaming su console? Sì, grazie al Motion Xcelerator offre immagini più fluide e al Gaming Hub puoi accedere facilmente alle piattaforme di gioco. Quali funzioni smart integra la Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT? Include Smart Hub per film e app, Gaming Hub per il gioco in streaming e SmartThings per controllare altri dispositivi dalla TV. Che tipo di qualità audio offre la Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT? Dispone di OTS Lite per audio surround 3D, Q-Symphony per l’uso con soundbar compatibile e Adaptive Sound che calibra il suono in base ai contenuti. Cosa è incluso nella confezione della Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT? La confezione include la Smart TV da 43 pollici, doppio telecomando, cavo di alimentazione e manuale di istruzioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.