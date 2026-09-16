Samsung, lo smart TV Crystal da 43 pollici con un super sconto: prezzo al minimo
Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43'' UE43U8090FUXZT, smart TV con processore 4K, HDR e OTS Lite ora in sconto del 30%.
Se i film in streaming e le partite ti sembrano sempre un po’ piatti, probabilmente è arrivato il momento di passare a un pannello 4K moderno. La Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43" UE43U8090FUXZT oggi è proposta con uno sconto del 30%, così puoi aggiornare il salotto con un modello recente senza sforare il budget.
Questa smart TV da 43 pollici punta tutto su un mix di qualità d’immagine e funzioni intelligenti: il processore Crystal 4K porta contenuti di ogni tipo alla definizione 4K, la tecnologia PurColor lavora sulla precisione cromatica, mentre il design senza cornice su tre lati aiuta a concentrarsi solo sulle immagini. La gestione di scene buie e luminose è affidata all’HDR e al Contrast Enhancer, con in più il Motion Xcelerator pensato per chi vuole maggiore fluidità nei giochi.
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La smart TV Samsung con il processore Crystal 4K e la qualità HDR avanzata
Se vuoi migliorare l’esperienza di visione senza occupare troppo spazio in salotto, questa TV punta su dimensioni compatte e tecnologie pensate per semplificare la vita quotidiana.
- Processore Crystal 4K: trasforma tutto ciò che guardi nella definizione 4K, così anche i contenuti non nativi risultano più nitidi e dettagliati.
- Tecnologia PurColor: amplia la gamma cromatica e rende i colori più precisi, ideale per film, serie e sport con immagini vivide.
- Qualità di immagine HDR e Contrast Enhancer: gestisce meglio luci e ombre, permettendoti di distinguere i dettagli anche nelle scene più scure o molto luminose.
- Motion Xcelerator: migliora la fluidità delle immagini in movimento, un plus per chi gioca su console o segue spesso eventi sportivi.
- OTS Lite, Q-Symphony e Adaptive Sound: l’audio surround 3D e il suono adattivo creano un ambiente più immersivo, soprattutto se abbini una soundbar compatibile.
- Smart Hub, Gaming Hub e SmartThings: film, giochi e app sono raccolti in un’unica interfaccia, e puoi controllare altri dispositivi connessi direttamente dalla TV.
- Design senza cornice su 3 lati: il Metal Stream Design riduce le distrazioni visive e valorizza i contenuti, integrandosi con stile in qualsiasi ambiente domestico.
- Dotazione completa: in confezione trovi la Smart TV da 43 pollici, doppio telecomando, cavo di alimentazione e manuale, così è pronta all’uso fin da subito.
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FAQ
Sì, grazie al Motion Xcelerator offre immagini più fluide e al Gaming Hub puoi accedere facilmente alle piattaforme di gioco.
Include Smart Hub per film e app, Gaming Hub per il gioco in streaming e SmartThings per controllare altri dispositivi dalla TV.
Dispone di OTS Lite per audio surround 3D, Q-Symphony per l’uso con soundbar compatibile e Adaptive Sound che calibra il suono in base ai contenuti.
La confezione include la Smart TV da 43 pollici, doppio telecomando, cavo di alimentazione e manuale di istruzioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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