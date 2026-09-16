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Samsung, lo smart TV Crystal da 43 pollici con un super sconto: prezzo al minimo

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43'' UE43U8090FUXZT, smart TV con processore 4K, HDR e OTS Lite ora in sconto del 30%.

5 min di lettura

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Redazione

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Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43 pollici UE43U8090FUXZT Amazon

Se i film in streaming e le partite ti sembrano sempre un po’ piatti, probabilmente è arrivato il momento di passare a un pannello 4K moderno. La Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43" UE43U8090FUXZT oggi è proposta con uno sconto del 30%, così puoi aggiornare il salotto con un modello recente senza sforare il budget.

Questa smart TV da 43 pollici punta tutto su un mix di qualità d’immagine e funzioni intelligenti: il processore Crystal 4K porta contenuti di ogni tipo alla definizione 4K, la tecnologia PurColor lavora sulla precisione cromatica, mentre il design senza cornice su tre lati aiuta a concentrarsi solo sulle immagini. La gestione di scene buie e luminose è affidata all’HDR e al Contrast Enhancer, con in più il Motion Xcelerator pensato per chi vuole maggiore fluidità nei giochi.

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Samsung Crystal UHD 4K 43" in offerta su Amazon: sconto del 30%

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La smart TV Samsung con il processore Crystal 4K e la qualità HDR avanzata

Se vuoi migliorare l’esperienza di visione senza occupare troppo spazio in salotto, questa TV punta su dimensioni compatte e tecnologie pensate per semplificare la vita quotidiana.

  • Processore Crystal 4K: trasforma tutto ciò che guardi nella definizione 4K, così anche i contenuti non nativi risultano più nitidi e dettagliati.
  • Tecnologia PurColor: amplia la gamma cromatica e rende i colori più precisi, ideale per film, serie e sport con immagini vivide.
  • Qualità di immagine HDR e Contrast Enhancer: gestisce meglio luci e ombre, permettendoti di distinguere i dettagli anche nelle scene più scure o molto luminose.
  • Motion Xcelerator: migliora la fluidità delle immagini in movimento, un plus per chi gioca su console o segue spesso eventi sportivi.
  • OTS Lite, Q-Symphony e Adaptive Sound: l’audio surround 3D e il suono adattivo creano un ambiente più immersivo, soprattutto se abbini una soundbar compatibile.
  • Smart Hub, Gaming Hub e SmartThings: film, giochi e app sono raccolti in un’unica interfaccia, e puoi controllare altri dispositivi connessi direttamente dalla TV.
  • Design senza cornice su 3 lati: il Metal Stream Design riduce le distrazioni visive e valorizza i contenuti, integrandosi con stile in qualsiasi ambiente domestico.
  • Dotazione completa: in confezione trovi la Smart TV da 43 pollici, doppio telecomando, cavo di alimentazione e manuale, così è pronta all’uso fin da subito.

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FAQ

La Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT è adatta al gaming su console?

Sì, grazie al Motion Xcelerator offre immagini più fluide e al Gaming Hub puoi accedere facilmente alle piattaforme di gioco.

Quali funzioni smart integra la Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT?

Include Smart Hub per film e app, Gaming Hub per il gioco in streaming e SmartThings per controllare altri dispositivi dalla TV.

Che tipo di qualità audio offre la Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT?

Dispone di OTS Lite per audio surround 3D, Q-Symphony per l’uso con soundbar compatibile e Adaptive Sound che calibra il suono in base ai contenuti.

Cosa è incluso nella confezione della Samsung Crystal UHD 4K 43'' UE43U8090FUXZT?

La confezione include la Smart TV da 43 pollici, doppio telecomando, cavo di alimentazione e manuale di istruzioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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