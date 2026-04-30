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L’offerta perfetta per chi cerca un display professionale affidabile e facile da gestire: Samsung Business TV Serie BEF-H porta in negozi, reception e sale d’attesa una soluzione pensata per il mondo retail e hospitality. Oggi è proposto con uno sconto del 50%, rendendo l’investimento particolarmente vantaggioso per chi vuole comunicare al pubblico con contenuti chiari e d’impatto, senza complicazioni tecniche.

Samsung Business TV Serie BEF-H

Questo modello punta sulla praticità: con l’app Samsung per Business TV puoi gestire e programmare i contenuti da remoto con estrema semplicità, mentre la piattaforma Samsung VXT aiuta a creare e distribuire messaggi e promozioni in modo rapido. L’UHD 4K assicura immagini nitide e realistiche, ideali per valorizzare listini, menu e promo in vetrina. La connettività è completa con 3 porte HDMI, USB, Wi‑Fi e Bluetooth, e il design senza cornice su 3 lati garantisce un’estetica pulita e moderna che si integra in ogni ambiente professionale.

Samsung Business TV Serie BEF-H in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi 299,90 euro

Il prezzo scende a 299,90€ grazie a uno sconto del 50%, con un risparmio di 299,90€ rispetto al riferimento di listino implicito nello sconto indicato. Un taglio netto che rende questa TV professionale una scelta mirata per chi desidera contenuti sempre chiari e aggiornati, mantenendo i costi sotto controllo.

Se stai strutturando una segnaletica efficace per la tua attività o vuoi migliorare la comunicazione in store, questa è una proposta concreta: puoi portarti a casa il Samsung Business TV Serie BEF-H a soli 299,90€, sfruttando la facilità di gestione remota e la qualità 4K per valorizzare ogni contenuto.

La TV per il business con la risoluzione UHD 4K e il sistema Tizen

La resa visiva in UHD 4K garantisce testi leggibili e grafiche incisive, mentre Tizen offre un ambiente fluido e stabile per la riproduzione continua dei contenuti. Con Samsung VXT imposti layout e palinsesti in pochi passaggi, ottimizzando la rotazione dei messaggi in base alle fasce orarie. La dotazione di 3 HDMI e USB permette di collegare player e sorgenti esterne, mentre Wi‑Fi e Bluetooth semplificano la connettività. Il design senza cornice su 3 lati minimizza le distrazioni, integrando la TV in reception, vetrine e corner promozionali.

Samsung Business TV Serie BEF-H

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