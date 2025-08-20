Smart TV Samsung da 75 pollici in offerta su Amazon al minimo storico
Su Amazon è possibile acquistare una Smart TV Samsung da 75 pollici con un prezzo scontato fino al minimo storico e con una TV da 24 pollici in regalo
In Sintesi
- Smart TV Samsung 75’’ 4K in offerta su Amazon a 799 euro, minimo storico, con spedizione gratuita.
- Acquisto entro il 21 settembre: in regalo una TV Samsung Full HD da 24’’.
È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV da 75 pollici: con l’offerta Amazon di oggi, infatti, è ora possibile acquistare la Samsung UE75U8090FUXZT, modello parte della gamma Crystal UHD, con un prezzo scontato di 799 euro. In aggiunta, effettuando l’acquisto entro il prossimo 21 settembre, si riceverà una TV Full HD da 24 pollici in regalo.
La Smart TV Samsung da 75 pollici disponibile oggi in offerta è acquistabile al prezzo minimo storico ed è disponibile con consegna gratuita programmata. Il modello è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita garantita dallo store.
Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto.
Samsung Smart TV 75'' UE75U8090FUXZT Crystal UHD 4K, Crystal 4K Processor, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, 2025
La scheda tecnica della smart TV Samsung da 75 pollici
La Samsung UE75U8090FUXZT è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV di grandi dimensioni e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello in questione è dotato di un pannello da 75 pollici con risoluzione 4K e con la possibilità di accedere a contenuti in HDR con immagini in alta qualità.
Da segnalare la presenza del processore Crystal 4K che consente di gestire al meglio i contenuti video, con la possibilità di effettuare un upscaling 4K di qualità. Non mancano funzionalità avanzate come Adaptive Sound e Object Tracking Sound Lite
Da segnalare anche una piattaforma smart ricca di funzioni e con tutto quello che serve per garantire agli utenti un’esperienza d’uso completa, come avviene sempre con le Smart TV di Samsung. C’è anche una particolare attenzione al design con un pannello praticamente senza cornici su tre lati. La TV può contare su tre porte HDMI oltre che sul supporto Wi-Fi e Bluetooth.
Samsung UE75U8090FUXZT, l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta in corso su Amazon è possibile acquistare la TV Samsung da 75 pollici descritta in precedenza con un prezzo ridotto a 799 euro. Il modello, ora disponibile al minimo storico, è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner disponibile qui di sotto.
Effettuando l’acquisto entro il prossimo 21 settembre, il cliente potrà richiedere una TV Full HD da 24 pollici in omaggio (dal valore di 209 euro). Si tratta di un bonus da non sottovalutare, soprattutto se si ha la necessità di installare in casa una seconda TV di dimensioni ultra-compatte.
I dettagli completi sulla promozione sono disponibili di seguito, premendo sul banner dedicato al prodotto.
Samsung Smart TV 75'' UE75U8090FUXZT Crystal UHD 4K, Crystal 4K Processor, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, 2025
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.