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Sharp 43HP5365E, Google TV QLED 4K da 43 pollici con Dolby Vision, Dolby Atmos e HDMI 2.1 è in offerta con uno sconto del 41%.

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Vuoi passare a una smart TV 4K davvero completa senza svenarti, godendoti film, serie e sport con una qualità d’immagine e audio di livello superiore? In questo momento la Sharp 43HP5365E è proposta con uno sconto del 41%, portandoti a casa una TV QLED 43" UHD con Google TV integrato e tecnologie come Dolby Vision e Dolby Atmos a un prezzo particolarmente aggressivo rispetto alla sua fascia.

Sharp 43HP5365E

Questa TV unisce la praticità dell’ecosistema Google TV, con migliaia di app e canali gratuiti, a un pannello QLED 4K Ultra HD capace di offrire una gamma di colori ricca e immagini più coinvolgenti. Il supporto a Dolby Vision HDR e alla tecnologia Smooth Motion migliora la resa di film e contenuti sportivi, mentre l’audio con Dolby Atmos e i due speaker da 10W ciascuno puntano a creare un’esperienza più immersiva senza dover ricorrere subito a una soundbar esterna.

Sharp 43HP5365E in offerta: sconto del 41% sulla TV QLED 4K da 43"

La promozione attuale rende la Sharp 43HP5365E particolarmente interessante nella fascia delle TV 43" QLED 4K, dove di solito modelli con caratteristiche simili costano sensibilmente di più. A fronte dello sconto del 41%, il prezzo scende a circa 240,65€ permettendoti di accedere a un pannello QLED con supporto HDR avanzato e HDMI 2.1 con eARC senza avvicinarti ai listini dei top di gamma. Se cerchi una smart TV completa con Google Assistant, Chromecast integrato e tutte le app principali già a portata di telecomando, questa offerta ti consente di valutare il Sharp 43HP5365E con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino.

La smart TV Sharp con il pannello QLED 4K e il supporto Dolby Vision e Atmos

Se passi molto tempo tra film, serie e contenuti in streaming, una TV che unisca qualità d’immagine, audio immersivo e un sistema operativo moderno fa davvero la differenza nella quotidianità.

Pannello QLED 4K Ultra HD : la gamma di colori ricca aiuta a valorizzare film, serie e giochi, con tonalità più vivaci e dettagli più leggibili rispetto a una TV Full HD tradizionale.

: la gamma di colori ricca aiuta a valorizzare film, serie e giochi, con tonalità più vivaci e dettagli più leggibili rispetto a una TV Full HD tradizionale. Supporto HDR10 e Dolby Vision : le scene scure e le alte luci risultano più bilanciate, migliorando il contrasto e la resa nelle produzioni cinematografiche pensate per l’HDR.

: le scene scure e le alte luci risultano più bilanciate, migliorando il contrasto e la resa nelle produzioni cinematografiche pensate per l’HDR. Google TV integrata : hai in un’unica interfaccia migliaia di app e contenuti da oltre 10.000 servizi, oltre a centinaia di canali gratuiti, senza bisogno di dispositivi esterni.

: hai in un’unica interfaccia migliaia di app e contenuti da oltre 10.000 servizi, oltre a centinaia di canali gratuiti, senza bisogno di dispositivi esterni. Google Assistant con microfono : puoi cercare contenuti, controllare la TV e gestire funzioni smart tramite comandi vocali, senza dover digitare ogni volta con il telecomando.

: puoi cercare contenuti, controllare la TV e gestire funzioni smart tramite comandi vocali, senza dover digitare ogni volta con il telecomando. Chromecast e Bluetooth : il mirroring da smartphone, tablet o laptop è immediato, e puoi collegare cuffie e speaker wireless per un uso più flessibile in salotto o in camera.

: il mirroring da smartphone, tablet o laptop è immediato, e puoi collegare cuffie e speaker wireless per un uso più flessibile in salotto o in camera. HDMI 2.1 con eARC : l’uscita audio ottimizzata verso soundbar e impianti compatibili permette di sfruttare al meglio formati come Dolby Atmos, migliorando l’esperienza home cinema.

: l’uscita audio ottimizzata verso soundbar e impianti compatibili permette di sfruttare al meglio formati come Dolby Atmos, migliorando l’esperienza home cinema. Audio con Dolby Atmos e 2x10W: l’effetto tridimensionale avvolge di più lo spettatore rispetto a un semplice stereo, rendendo film e serie più coinvolgenti anche senza impianti esterni.

Sharp 43HP5365E

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Sharp 43HP5365E, offerta lampo con sconto del 41%: Approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La Sharp 43HP5365E è una vera smart TV con Google TV integrato? Sì, integra Google TV con accesso a migliaia di app, canali gratuiti, ricerca avanzata e Google Assistant. La TV Sharp 43HP5365E supporta il 4K e l’HDR? Supporta la risoluzione 4K Ultra HD con pannello QLED e formati HDR come HDR10 e Dolby Vision. Posso usare il Dolby Atmos della Sharp 43HP5365E con una soundbar esterna? Sì, grazie alla porta HDMI 2.1 con eARC puoi collegare soundbar e impianti compatibili con Dolby Atmos. È possibile fare il mirroring dallo smartphone sulla Sharp 43HP5365E? Sì, la TV integra Chromecast e Bluetooth, così puoi trasmettere contenuti direttamente da smartphone e tablet.