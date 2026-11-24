Sony BRAVIA 6, lo smart TV OLED da 55 pollici è un best-buy con lo sconto Black Friday
Lo smart TV Sony BRAVIA 6 da 55 pollici con colori realistici, Dolby Atmos e funzioni gaming 4K a 120 fps è in offerta con il 31% di sconto.
Guardare film, serie e partite su uno schermo poco coinvolgente può togliere piacere all’intrattenimento domestico. La Sony BRAVIA 6 è ora proposta con uno sconto del 31%.
Questo TV OLED da 55 pollici punta su immagini dal contrasto elevato e colori naturali, affiancando audio Dolby Atmos e DTS:X. Per chi gioca, le porte HDMI 2.1 supportano il 4K a 120 fps, VRR e ALLM; Google TV riunisce film, episodi, app e giochi in un’unica interfaccia.
Sony BRAVIA 6 OLED in offerta: sconto del 31% e prezzo di 899 euro
Se stai valutando un televisore OLED per film, serie e gaming, la Sony BRAVIA 6 è indicata a 899,00 euro, con uno sconto del 31%. La combinazione tra pannello OLED, funzioni per il gioco in 4K e audio immersivo la rende una proposta da considerare per l’intrattenimento in salotto. Puoi consultare la Sony BRAVIA 6 a 899,00 euro nella pagina dell’offerta.
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Il TV Sony con OLED da 55 pollici e HDMI 2.1 per il gaming 4K
Per scegliere uno schermo adatto a diversi momenti della giornata, dalla visione di film alle sessioni di gioco, la BRAVIA 6 riunisce funzioni video, audio e smart. Ecco cosa offre:
- Pannello OLED con oltre 8 milioni di pixel controllati singolarmente: il controllo dei pixel permette di ottenere neri profondi e luci brillanti, mentre l’ampio angolo di visione aiuta a seguire le immagini anche da posizioni diverse davanti allo schermo.
- Display TRILUMINOS Pro: la riproduzione di oltre un miliardo di colori punta su sfumature e tonalità naturali, per immagini più realistiche durante film e programmi.
- Dolby Atmos e DTS:X: i formati audio sono pensati per creare un suono coinvolgente, adatto a chi vuole accompagnare la visione con un’esperienza dal carattere cinematografico.
- Quattro porte HDMI 2.1: il supporto a 4K fino a 120 fps, VRR e ALLM offre funzioni utili per un’esperienza di gioco fluida e reattiva con dispositivi compatibili.
- Google TV con Gemini: dà accesso a oltre 400.000 film ed episodi, più di 10.000 app e giochi e suggerimenti personalizzati, concentrando l’intrattenimento in un unico posto.
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FAQ
Sì. Le quattro porte HDMI 2.1 supportano 4K a 120 fps, VRR e ALLM.
Il televisore supporta Dolby Atmos e DTS:X.
Google TV offre accesso a oltre 400.000 film ed episodi TV e a più di 10.000 app e giochi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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