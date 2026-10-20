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Smart TV Samsung OLED da 55 pollici, maxi risparmio e prezzo speciale

Lo smart TV Samsung OLEDda 55 pollici con schermo Glare Free e frequenza a 165 Hz, è in offerta con uno sconto di 700 euro. Modello premium che assicura immagini perfette.

3 min di lettura

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Redazione

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Samsung QE55S99HATXZT TV OLED 4K da 55 pollici Amazon

Guardare film o giocare con riflessi che disturbano la visione può rovinare l’esperienza davanti alla TV. Il Samsung QE55S99HATXZT da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 28%.

Questo televisore combina un pannello OLED 4K con la tecnologia Glare Free, pensata per ridurre i riflessi fastidiosi. Il processore NQ4 AI Gen3 ottimizza le immagini, mentre Vision AI Companion offre un aiuto nella ricerca dei contenuti. Per film e giochi sono presenti l’audio Dolby Atmos con OTS+ e la Gaming Hub.

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Samsung QE55S99HATXZT in offerta: sconto del 28% sulla TV OLED 4K

Se cerchi uno schermo ampio per contenuti in alta definizione e sessioni di gioco, il Samsung QE55S99HATXZT è proposto a 1.799,00 euro, con uno sconto del 28%. La scheda indica un pannello OLED 4K da 55 pollici e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Non sono disponibili informazioni sul prezzo di altri modelli comparabili, sul pagamento a rate, su eventuali coupon, sulla scadenza della promozione, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso.

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La TV Samsung con pannello OLED 4K e frequenza a 165 Hz

Per chi vuole vedere contenuti e giocare su un display grande, questo modello riunisce caratteristiche dedicate a immagini, audio e funzioni smart. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

  • Pannello OLED 4K da 55 pollici: la tecnologia OLED punta su neri profondi e colori vividi, mentre la risoluzione 4K permette di apprezzare immagini definite su uno schermo ampio.
  • Glare Free e processore NQ4 AI Gen3: la riduzione dei riflessi aiuta a seguire i contenuti in presenza di luce, mentre il processore ottimizza le immagini per renderle più realistiche.
  • Frequenza di 165 Hz e Gaming Hub: la frequenza elevata e l’hub dedicato rendono il televisore adatto anche a chi desidera giocare, con una connettività descritta come completa.
  • Vision AI Companion: l’assistente aiuta a cercare contenuti e contribuisce a trasformare la TV in un centro per l’intrattenimento.
  • Dolby Atmos, OTS+ e One Connect Box: l’audio tridimensionale accompagna film e programmi, mentre la One Connect Box è indicata per semplificare l’installazione.

Il design FloatLayer è descritto come elegante e visivamente sospeso. In confezione sono indicati un telecomando numerico e un telecomando Solar Cell. Le dimensioni dichiarate senza base sono 129,06 × 77,19 × 2,79 cm; con la base sono 129,06 × 80,45 × 21,8 cm.

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Approfitta ora dell’offerta sul Samsung QE55S99HATXZT, con sconto del 28% finché disponibile.

FAQ

Quali sono le dimensioni del Samsung QE55S99HATXZT?

Senza base misura 129,06 × 77,19 × 2,79 cm; con base misura 129,06 × 80,45 × 21,8 cm.

La TV Samsung QE55S99HATXZT è adatta al gaming?

La scheda indica una frequenza di 165 Hz e la presenza della Gaming Hub.

Quali telecomandi sono inclusi?

La confezione comprende un telecomando numerico e un telecomando Solar Cell.

La TV dispone di funzioni per ridurre i riflessi?

Sì, la tecnologia Glare Free è indicata per eliminare i riflessi fastidiosi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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