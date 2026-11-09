LG, lo smart TV OLED sconto senza senso: costa la metà
Prezzo imbattibile sullo smart TV top di gamma LG. Dotato di un pannello ampio e luminoso, garantisce un'esperienza visiva di livello cinematografico.
Guardare film e giocare su uno schermo ampio può essere meno piacevole quando la luce ambientale crea riflessi o le immagini non sono abbastanza luminose. La LG OLED evo AI 65 Pollici Serie G6 è disponibile con uno sconto del 46%.
Questo televisore abbina la tecnologia OLED di nuova generazione alla funzione Reflection Free Premium, pensata per limitare i riflessi senza rinunciare alla profondità dei neri e alla ricchezza dei colori. La luminosità è potenziata dal Brightness Booster Ultra e dal processore α11 Gen3; per il gaming sono indicate la risoluzione 4K fino a 165 fps e la compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium. La staffa zero gap inclusa permette inoltre di installarlo a filo muro.
LG OLED evo AI 65 Pollici Serie G6 in offerta: sconto del 46%
Se cerchi un televisore OLED da 65 pollici con funzioni dedicate anche al gaming, la LG OLED evo AI 65 Pollici Serie G6 è proposta a 1.949 euro, con uno sconto del 46%. Tra le dotazioni dichiarate ci sono il pannello OLED 4K, la luminosità potenziata e la compatibilità con tecnologie per la fluidità di gioco. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli indicati nell’offerta; non sono specificati un coupon, un termine della promozione, il pagamento a rate, i benefici Prime o i tempi per il reso.
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La TV LG con pannello OLED 4K e gaming fino a 165 fps
Se vuoi ridurre i riflessi in una stanza luminosa e ottenere una riproduzione fluida nei videogiochi, queste sono le caratteristiche da considerare:
- Pannello OLED 4K da 65 pollici: la tecnologia Hyper Radiant Color punta a valorizzare colori e immagini su uno schermo di grande formato, adatto alla visione di film e contenuti.
- Brightness Booster Ultra e processore α11 Gen3: la luminosità dichiarata è fino a 3,9 volte superiore. Può aiutare a rendere le immagini più coinvolgenti quando guardi la TV in ambienti luminosi.
- Reflection Free Premium: riduce al minimo i riflessi preservando neri e colori, così la luce nella stanza interferisce meno con la visione.
- 4K fino a 165 fps, VRR, G-Sync e FreeSync Premium: le funzioni supportano il gioco fluido e senza tearing, un vantaggio per chi collega console o PC compatibili.
- Staffa zero gap e telecomando AI Magic Remote: il televisore può essere installato a filo muro e controllato con gesti del polso; Google Gemini consente inoltre di effettuare ricerche e chiedere suggerimenti.
- Garanzia di 5 anni sul pannello OLED: la copertura dichiarata riguarda il pannello e aggiunge una garanzia specifica su questo componente.
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FAQ
Sì, il prodotto è indicato come Smart TV 4K OLED da 65 pollici.
È compatibile con VRR, G-Sync e FreeSync Premium e supporta il 4K fino a 165 fps.
Sì, la descrizione indica una staffa zero gap inclusa per l’installazione a filo muro.
La scheda prodotto dichiara 5 anni di garanzia sul pannello OLED.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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