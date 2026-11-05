LG, lo smart TV top crolla di prezzo: sconto mai visto prima
Lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici è in offerta con uno sconto del 38% e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.
Quando la TV fatica a rendere vivaci i colori e distinguere i dettagli, guardare film e programmi può perdere parte del suo fascino. La LG QNED evo AI MiniLED 43 è disponibile con uno sconto del 38%, per portare in salotto una smart TV 4K a 499 euro.
Questo televisore combina la tecnologia QNED Color, che offre colori ricchi e vivaci, con la retroilluminazione MiniLED pensata per migliorare il contrasto dei dettagli. Le funzioni di intelligenza artificiale includono la ricerca con Google Gemini e un hub che riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti. Il design sottile, con uno spessore dichiarato di 29,7 mm, facilita l’integrazione nell’ambiente; il telecomando AI Magic Remote consente di navigare con gesti intuitivi.
LG QNED evo AI MiniLED 43 in offerta: 38% di sconto e 499 euro
Se cerchi una TV 4K con colori intensi e funzioni smart, questa proposta porta il prezzo a 499 euro, con uno sconto dichiarato del 38%. In base alla percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo precedente è di circa 306 euro. Puoi portarti a casa la LG QNED evo AI MiniLED 43 a 499 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento rateale, coupon o condizioni di spedizione e reso.
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La smart TV LG con il pannello MiniLED e la risoluzione 4K
Per chi vuole migliorare la visione quotidiana senza rinunciare a funzioni smart, questa TV abbina tecnologie per l’immagine e strumenti per trovare più facilmente contenuti e impostazioni:
- QNED Color con volume colore certificato al 100%: la tecnologia punta a rendere i colori dei contenuti ricchi e vivaci, per un’esperienza visiva più coinvolgente.
- Retroilluminazione MiniLED: i LED più piccoli contribuiscono a migliorare il contrasto dei dettagli, così le scene possono risultare più definite.
- Ricerca AI con Google Gemini: puoi chiedere informazioni, cercare un film o ricevere consigli sulle vacanze tramite un’esperienza potenziata dall’intelligenza artificiale.
- AI Hub e AI Magic Remote: il televisore riconosce la voce e propone contenuti in base ai gusti; il telecomando permette di controllarlo con gesti del polso, come con un mouse.
- Game Optimizer e VRR fino a 60 fps: le funzioni di gaming sono pensate per ottimizzare l’esperienza di gioco compatibilmente con le caratteristiche indicate.
- webOS Re:New e LG Shield: sono indicati aggiornamenti garantiti per cinque anni e strumenti di protezione per dati e privacy.
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FAQ
È una smart TV con risoluzione 4K.
Sì, la ricerca AI è indicata come potenziata da Google Gemini.
La scheda indica aggiornamenti garantiti per cinque anni tramite webOS Re:New.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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