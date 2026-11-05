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Lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici è in offerta con uno sconto del 38% e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

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Quando la TV fatica a rendere vivaci i colori e distinguere i dettagli, guardare film e programmi può perdere parte del suo fascino. La LG QNED evo AI MiniLED 43 è disponibile con uno sconto del 38%, per portare in salotto una smart TV 4K a 499 euro.

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Questo televisore combina la tecnologia QNED Color, che offre colori ricchi e vivaci, con la retroilluminazione MiniLED pensata per migliorare il contrasto dei dettagli. Le funzioni di intelligenza artificiale includono la ricerca con Google Gemini e un hub che riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti. Il design sottile, con uno spessore dichiarato di 29,7 mm, facilita l’integrazione nell’ambiente; il telecomando AI Magic Remote consente di navigare con gesti intuitivi.

LG QNED evo AI MiniLED 43 in offerta: 38% di sconto e 499 euro

Se cerchi una TV 4K con colori intensi e funzioni smart, questa proposta porta il prezzo a 499 euro, con uno sconto dichiarato del 38%. In base alla percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo precedente è di circa 306 euro. Puoi portarti a casa la LG QNED evo AI MiniLED 43 a 499 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento rateale, coupon o condizioni di spedizione e reso.

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La smart TV LG con il pannello MiniLED e la risoluzione 4K

Per chi vuole migliorare la visione quotidiana senza rinunciare a funzioni smart, questa TV abbina tecnologie per l’immagine e strumenti per trovare più facilmente contenuti e impostazioni:

QNED Color con volume colore certificato al 100% : la tecnologia punta a rendere i colori dei contenuti ricchi e vivaci, per un’esperienza visiva più coinvolgente.

: la tecnologia punta a rendere i colori dei contenuti ricchi e vivaci, per un’esperienza visiva più coinvolgente. Retroilluminazione MiniLED : i LED più piccoli contribuiscono a migliorare il contrasto dei dettagli, così le scene possono risultare più definite.

: i LED più piccoli contribuiscono a migliorare il contrasto dei dettagli, così le scene possono risultare più definite. Ricerca AI con Google Gemini : puoi chiedere informazioni, cercare un film o ricevere consigli sulle vacanze tramite un’esperienza potenziata dall’intelligenza artificiale.

: puoi chiedere informazioni, cercare un film o ricevere consigli sulle vacanze tramite un’esperienza potenziata dall’intelligenza artificiale. AI Hub e AI Magic Remote : il televisore riconosce la voce e propone contenuti in base ai gusti; il telecomando permette di controllarlo con gesti del polso, come con un mouse.

: il televisore riconosce la voce e propone contenuti in base ai gusti; il telecomando permette di controllarlo con gesti del polso, come con un mouse. Game Optimizer e VRR fino a 60 fps : le funzioni di gaming sono pensate per ottimizzare l’esperienza di gioco compatibilmente con le caratteristiche indicate.

: le funzioni di gaming sono pensate per ottimizzare l’esperienza di gioco compatibilmente con le caratteristiche indicate. webOS Re:New e LG Shield: sono indicati aggiornamenti garantiti per cinque anni e strumenti di protezione per dati e privacy.

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FAQ Che risoluzione ha la LG QNED evo AI MiniLED 43? È una smart TV con risoluzione 4K. La TV LG QNED evo AI MiniLED 43 supporta Google Gemini? Sì, la ricerca AI è indicata come potenziata da Google Gemini. Per quanto tempo sono garantiti gli aggiornamenti? La scheda indica aggiornamenti garantiti per cinque anni tramite webOS Re:New.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.