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Lo smart TV OLED LG da 65 pollici con Dolby Vision e gaming fino a 120 fps è in sconto del 48% e risparmi migliaia di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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Guardare film e serie con colori poco realistici o giocare senza un’immagine fluida può togliere coinvolgimento all’esperienza. La LG OLED AI da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 48%.

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Questo televisore OLED 4K punta su un contrasto marcato e colori vivaci, con 8,3 milioni di zone di dimming. Il processore α8 Gen3 analizza i contenuti e ricostruisce i dettagli in 4K; per il gioco supporta fino a 120 fps, VRR, G-Sync e FreeSync Premium. Dolby Vision e Dolby Atmos completano l’esperienza con film e serie, mentre Google Gemini e l’AI Hub aggiungono funzioni di ricerca e suggerimento dei contenuti.

LG OLED AI da 65 pollici: prezzo di 1.199 euro e sconto del 48%

La promozione Amazon porta la LG OLED AI a 1.199,00 euro, con uno sconto indicato del 48%. Il prezzo e la percentuale sono quelli riportati per questa offerta; non sono disponibili dettagli su rate, coupon, scadenza, consegna Prime o tempi per il reso. Se cerchi una TV OLED 4K di grande formato con funzioni dedicate anche al gaming, la LG OLED AI è disponibile a 1.199,00 euro.

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La TV LG con nero OLED e gaming 4K fino a 120 fps

Per chi vuole passare da film e serie ai videogiochi senza rinunciare a un’immagine coinvolgente, queste sono le caratteristiche da considerare:

Pannello OLED con 8,3 milioni di zone di dimming : il nero perfetto certificato e il contrasto aiutano a distinguere meglio i dettagli nelle scene scure, mentre i colori sono descritti come vivaci e realistici.

: il nero perfetto certificato e il contrasto aiutano a distinguere meglio i dettagli nelle scene scure, mentre i colori sono descritti come vivaci e realistici. Processore α8 Gen3 : analizza quello che si guarda e ricostruisce i dettagli in 4K, per valorizzare i contenuti sullo schermo.

: analizza quello che si guarda e ricostruisce i dettagli in 4K, per valorizzare i contenuti sullo schermo. Gaming 4K fino a 120 fps : VRR, G-Sync e FreeSync Premium supportano una visualizzazione fluida e senza tearing, utile durante le sessioni di gioco.

: VRR, G-Sync e FreeSync Premium supportano una visualizzazione fluida e senza tearing, utile durante le sessioni di gioco. Dolby Vision e Dolby Atmos : le due tecnologie rendono più coinvolgenti film e serie, secondo le caratteristiche dichiarate.

: le due tecnologie rendono più coinvolgenti film e serie, secondo le caratteristiche dichiarate. Google Gemini, AI Hub e Magic Remote : consentono di cercare contenuti, ricevere suggerimenti e controllare il televisore con gesti intuitivi.

: consentono di cercare contenuti, ricevere suggerimenti e controllare il televisore con gesti intuitivi. webOS Re:New e LG Shield: sono indicati aggiornamenti garantiti per cinque anni e protezione per dati e privacy.

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FAQ La LG OLED AI supporta il gaming a 120 fps? Sì, supporta il gaming in 4K fino a 120 fps e include VRR, G-Sync e FreeSync Premium. Quali tecnologie audio e video supporta la TV? La scheda indica Dolby Vision e Dolby Atmos per film e serie. Per quanti anni sono garantiti gli aggiornamenti? webOS Re:New prevede aggiornamenti garantiti per cinque anni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.