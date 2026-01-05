LG rinnova i suoi TV OLED: C6 e G6 segnano un cambio di passo
Nuova gamma LG OLED 2026: più luminosità, refresh fino a 165 Hz e webOS 26. Ecco cosa cambia tra G6, C6 e B6.
Finalmente LG ha svelato la nuova gamma di TV OLED per il 2026. L’azienda presenta una generazione di televisori che alza ulteriormente l’asticella, introducendo una serie di novità di rilievo. L’annuncio è arrivato durante il CES (Consumer Electronics Show) 2026 di Las Vegas, la storica fiera dell’elettronica di consumo organizzata dalla Consumer Technology Association.
Accanto al rinnovamento del top di gamma G6, LG porta il pannello Primary RGB Tandem anche su alcuni modelli della serie C6, da sempre la più diffusa sul mercato consumer.
LG OLED evo G6, il top di gamma: caratteristiche
La serie OLED evo G6 si conferma al vertice dell’offerta LG per il 2026. I modelli da 55 a 83 pollici adottano il nuovo pannello Primary RGB Tandem di seconda generazione, che il produttore associa alla denominazione Hyper Radiant Color Technology. Secondo quanto dichiarato da LG, il picco di luminosità risulta superiore del 20% rispetto alla serie G5 dello scorso anno e arriva fino a 3,9 volte quello della serie B6.
Il pannello è affiancato dal processore α11 Gen3, con una gestione avanzata dell’immagine affidata a un doppio motore AI. Tra le novità più evidenti spicca il nuovo rivestimento antiriflesso, progettato per ridurre le riflessioni in modo più efficace rispetto alla generazione precedente, senza ricorrere a superfici opache.
Sul fronte delle funzionalità, la serie G6 supporta segnali video fino a 165 Hz, le principali tecnologie di refresh variabile, oltre a Dolby Vision e Dolby Atmos. In ambito gaming è confermata la compatibilità con NVIDIA GeForce Now in 4K fino a 120 Hz, insieme al supporto per controller Bluetooth a bassa latenza. Il modello da 97 pollici resta un’eccezione, adottando un pannello differente rispetto agli altri tagli.
LG OLED evo C6, caratteristiche
Per la prima volta LG introduce il pannello Primary RGB Tandem anche sulla linea OLED evo C6, seppur limitatamente ai formati da 77 e 83 pollici. Questi modelli, identificati come C6H, utilizzano il processore α11 Gen3 e beneficiano di un incremento della luminosità rispetto alle precedenti generazioni della serie C.
I tagli più piccoli della gamma C6 continuano invece a impiegare pannelli OLED WRGB standard, con refresh rate fino a 144 Hz e processore α9 Gen8. Tutti i modelli condividono il sistema operativo webOS 26 e le principali funzioni software annunciate per la gamma 2026.
Anche la serie C6 introduce il supporto al gaming fino a 165 Hz sui modelli compatibili, insieme alle tecnologie VRR e al Dolby Atmos Flex Connect, che consente l’utilizzo di diffusori wireless compatibili come parte del sistema audio.
LG OLED evo B6, caratteristiche
Alla base dell’offerta OLED 2026 si colloca la serie B6, pensata per un posizionamento più accessibile. I modelli B6 utilizzano pannelli OLED 4K con refresh fino a 120 Hz e una luminosità HDR dichiarata compresa tra 700 e 800 nit. Il processore adottato è α8 di terza generazione.
Anche su questa serie, LG conferma il sistema operativo webOS 26 e la presenza di quattro ingressi HDMI 2.1. È stata annunciata una variante B6E, ma al momento non sono stati forniti dettagli tecnici aggiuntivi.
LG OLED 2026: quando escono e prezzi
LG non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali della gamma OLED 2026. Il lancio sul mercato europeo è previsto, come da tradizione, nel corso della primavera. Per una panoramica completa dei listini sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni nelle prossime settimane.