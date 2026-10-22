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Lo smart TV LG Mini RGB con schermo da 55 pollici Dolby Vision, Dolby Atmos e colori Mini RGB, è in offerta con uno sconto del 52%.

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Guardare film e serie con colori poco definiti o immagini prive di dettaglio può ridurre il piacere della visione a casa. La smart TV LG Mini RGB da 55 pollici è ora proposta con uno sconto del 52%.

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Questa TV 4K combina la retroilluminazione Mini RGB, che gestisce i colori in modo indipendente, con il processore α8 Gen3, pensato per analizzare i contenuti e ricostruirne i dettagli. Dolby Vision e Dolby Atmos contribuiscono a rendere più coinvolgenti film e serie, mentre le funzioni AI permettono di cercare contenuti e ricevere suggerimenti. Il telecomando AI Magic Remote si controlla con gesti del polso.

LG Mini RGB da 55 pollici: sconto del 52% e prezzo di 672 euro

Per chi vuole una TV 4K da 55 pollici con funzioni smart e tecnologie pensate per valorizzare immagini e audio, questa proposta LG è disponibile a 672 euro, con uno sconto del 52%. Puoi portarti a casa la LG Mini RGB a 672 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime, tempi per il reso o una scadenza della promozione.

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La TV LG con tecnologia Mini RGB e processore α8 Gen3

Se cerchi una visione più ricca di sfumature e un modo semplice per trovare contenuti da guardare, le funzioni di questa smart TV puntano a rispondere a entrambe le esigenze. Ecco quali caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Tecnologia Mini RGB : la retroilluminazione con colori indipendenti migliora resa e intensità delle sfumature, per immagini più ricche di tonalità.

: la retroilluminazione con colori indipendenti migliora resa e intensità delle sfumature, per immagini più ricche di tonalità. Certificazione DualColor 100% : la copertura degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB favorisce colori nitidi e sfumature più precise nei contenuti visualizzati.

: la copertura degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB favorisce colori nitidi e sfumature più precise nei contenuti visualizzati. Processore α8 Gen3 e risoluzione 4K : il processore analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli, per valorizzare la visione dei contenuti.

: il processore analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli, per valorizzare la visione dei contenuti. Precision Dimming : il controllo indipendente delle zone di dimming migliora contrasto e nitidezza, così le immagini risultano più definite.

: il controllo indipendente delle zone di dimming migliora contrasto e nitidezza, così le immagini risultano più definite. Dolby Vision e Dolby Atmos : le tecnologie dedicate a immagine e audio rendono più coinvolgenti film e serie TV.

: le tecnologie dedicate a immagine e audio rendono più coinvolgenti film e serie TV. AI Search con Google Gemini e AI Hub : puoi cercare un film o chiedere informazioni, mentre il TV riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti.

: puoi cercare un film o chiedere informazioni, mentre il TV riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti. AI Magic Remote: i gesti del polso consentono di controllare il televisore in modo intuitivo, come con un mouse.

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Approfitta ora dello sconto del 52% sulla LG Mini RGB finché l’offerta è disponibile.

FAQ Qual è la diagonale della LG Mini RGB? La TV LG Mini RGB ha una diagonale di 55 pollici. La LG Mini RGB è una TV 4K? Sì, il prodotto è indicato come smart TV 4K. Quali formati audio e video supporta? Le informazioni disponibili indicano Dolby Vision e Dolby Atmos. La TV include funzioni di ricerca basate sull’intelligenza artificiale? Sì, sono indicate AI Search con Google Gemini e le funzioni AI Hub.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.