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LG Mini RGB, sconto da urlo per lo smart TV da 55 pollici: prezzo imperdibile

Lo smart TV LG Mini RGB con schermo da 55 pollici Dolby Vision, Dolby Atmos e colori Mini RGB, è in offerta con uno sconto del 52%.

3 min di lettura

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Redazione

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LG Mini RGB smart TV 4K da 55 pollici Amazon

Guardare film e serie con colori poco definiti o immagini prive di dettaglio può ridurre il piacere della visione a casa. La smart TV LG Mini RGB da 55 pollici è ora proposta con uno sconto del 52%.

Questa TV 4K combina la retroilluminazione Mini RGB, che gestisce i colori in modo indipendente, con il processore α8 Gen3, pensato per analizzare i contenuti e ricostruirne i dettagli. Dolby Vision e Dolby Atmos contribuiscono a rendere più coinvolgenti film e serie, mentre le funzioni AI permettono di cercare contenuti e ricevere suggerimenti. Il telecomando AI Magic Remote si controlla con gesti del polso.

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LG Mini RGB da 55 pollici: sconto del 52% e prezzo di 672 euro

Per chi vuole una TV 4K da 55 pollici con funzioni smart e tecnologie pensate per valorizzare immagini e audio, questa proposta LG è disponibile a 672 euro, con uno sconto del 52%. Puoi portarti a casa la LG Mini RGB a 672 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime, tempi per il reso o una scadenza della promozione.

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Approfitta ora del 52% sul TV LG Mini RGB

La TV LG con tecnologia Mini RGB e processore α8 Gen3

Se cerchi una visione più ricca di sfumature e un modo semplice per trovare contenuti da guardare, le funzioni di questa smart TV puntano a rispondere a entrambe le esigenze. Ecco quali caratteristiche possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

  • Tecnologia Mini RGB: la retroilluminazione con colori indipendenti migliora resa e intensità delle sfumature, per immagini più ricche di tonalità.
  • Certificazione DualColor 100%: la copertura degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB favorisce colori nitidi e sfumature più precise nei contenuti visualizzati.
  • Processore α8 Gen3 e risoluzione 4K: il processore analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli, per valorizzare la visione dei contenuti.
  • Precision Dimming: il controllo indipendente delle zone di dimming migliora contrasto e nitidezza, così le immagini risultano più definite.
  • Dolby Vision e Dolby Atmos: le tecnologie dedicate a immagine e audio rendono più coinvolgenti film e serie TV.
  • AI Search con Google Gemini e AI Hub: puoi cercare un film o chiedere informazioni, mentre il TV riconosce la voce, personalizza l’esperienza e suggerisce contenuti.
  • AI Magic Remote: i gesti del polso consentono di controllare il televisore in modo intuitivo, come con un mouse.

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Approfitta ora dello sconto del 52% sulla LG Mini RGB finché l’offerta è disponibile.

FAQ

Qual è la diagonale della LG Mini RGB?

La TV LG Mini RGB ha una diagonale di 55 pollici.

La LG Mini RGB è una TV 4K?

Sì, il prodotto è indicato come smart TV 4K.

Quali formati audio e video supporta?

Le informazioni disponibili indicano Dolby Vision e Dolby Atmos.

La TV include funzioni di ricerca basate sull’intelligenza artificiale?

Sì, sono indicate AI Search con Google Gemini e le funzioni AI Hub.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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