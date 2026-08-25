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Panasonic TV-24S50AEZC, TV LED HD da 24 pollici con Fire TV integrata, HDR, Alexa e modalità gioco è in offerta con sconto del 32%.

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Spazio ridotto in cucina, camera o studio ma voglia di una smart TV completa per streaming, gaming leggero e TV tradizionale? In questo momento la Panasonic TV-24S50AEZC è proposta con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino, portandoti a casa un televisore compatto da 24 pollici con Fire TV già integrata e tutte le principali app a portata di telecomando.

Panasonic TV-24S50AEZC 169,00 € -32% 249,00 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Questo modello unisce la praticità di una TV LED HD pensata per gli ambienti più piccoli con funzioni smart di nuova generazione: immagini vivaci grazie al motore HD Colour Engine, supporto HDR per un contrasto più netto e integrazione completa con l’ecosistema Fire TV, così puoi passare in un attimo dai canali tradizionali alle piattaforme di streaming. Il controllo vocale con Alexa integrato nel telecomando rende l’utilizzo ancora più immediato, mentre la modalità gioco dedicata riduce l’input lag per sessioni di gaming più fluide.

Panasonic TV-24S50AEZC in offerta su Amazon: sconto del 32% sul prezzo di listino

La promozione porta la Panasonic TV-24S50AEZC a un prezzo di 169,00€, con uno sconto del 32% che rende questo 24 pollici Fire TV una soluzione particolarmente interessante per chi cerca una seconda TV o un modello compatto senza rinunciare alle funzioni smart. Nella fascia dei piccoli televisori HD, si posiziona su un livello competitivo grazie all’integrazione nativa con Fire TV e alle tecnologie per la qualità d’immagine, offrendo molto di più rispetto alle TV base solo DVB.

Essendo venduta su Amazon, puoi sfruttare i vantaggi tipici dell’e-commerce come spedizione rapida e gestione semplice del reso, oltre alla possibilità di monitorare facilmente eventuali variazioni di prezzo nel tempo per cogliere il momento migliore per l’acquisto. Se cerchi una TV “tutto in uno" pronta per lo streaming e il controllo vocale, questa offerta rappresenta un buon compromesso tra qualità, funzioni smart e prezzo finale.

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Approfitta ora della promo Panasonic TV-24S50AEZC

La TV Panasonic con il pannello HD da 24 pollici e la Fire TV integrata

Se ti serve una TV compatta che migliori davvero l’esperienza quotidiana di visione, questo modello Panasonic punta tutto su qualità d’immagine, funzioni smart e semplicità d’uso, evitando complicazioni tecniche e dispositivi aggiuntivi esterni.

HD Colour Engine : il chip di elaborazione dedicato migliora colori e resa generale delle immagini, così serie, film e programmi TV appaiono più naturali e piacevoli anche su un pannello di piccole dimensioni.

: il chip di elaborazione dedicato migliora colori e resa generale delle immagini, così serie, film e programmi TV appaiono più naturali e piacevoli anche su un pannello di piccole dimensioni. Tecnologia HDR ad alto contrasto : neri più profondi e bianchi più luminosi rendono le scene scure più leggibili e i contenuti più dinamici, ideale per godersi film e sport con maggiore impatto visivo.

: neri più profondi e bianchi più luminosi rendono le scene scure più leggibili e i contenuti più dinamici, ideale per godersi film e sport con maggiore impatto visivo. Fire TV integrata : accedi direttamente alle principali app di streaming e ai contenuti on‑demand dalla schermata principale personalizzata, senza bisogno di chiavette o box esterni collegati alla porta HDMI.

: accedi direttamente alle principali app di streaming e ai contenuti on‑demand dalla schermata principale personalizzata, senza bisogno di chiavette o box esterni collegati alla porta HDMI. Controllo vocale con Alexa : grazie al telecomando vocale puoi cambiare canale, aprire app e gestire i dispositivi smart compatibili usando solo la voce, rendendo l’esperienza più immediata e accessibile a tutta la famiglia.

: grazie al telecomando vocale puoi cambiare canale, aprire app e gestire i dispositivi smart compatibili usando solo la voce, rendendo l’esperienza più immediata e accessibile a tutta la famiglia. Modalità Gioco: la funzione dedicata riduce l’input lag e rende la TV più reattiva ai comandi del controller, perfetta per chi collega una console e vuole partite più fluide rispetto alle modalità standard.

Panasonic TV-24S50AEZC 169,00 € -32% 249,00 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

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Panasonic TV-24S50AEZC, approfitta subito dell’offerta lampo al 32% prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La Panasonic TV-24S50AEZC è adatta come seconda TV per cucina o camera da letto? Sì, i 24 pollici e le funzioni smart integrate la rendono ideale per ambienti piccoli come cucina, camera o studio. Serve una Fire TV Stick per usare le app streaming su questa TV Panasonic? No, Fire TV è già integrata nel televisore, quindi puoi usare le app di streaming senza dispositivi aggiuntivi. La Panasonic TV-24S50AEZC supporta il controllo vocale con Alexa? Sì, il telecomando vocale con Alexa permette di controllare canali, app e dispositivi smart compatibili con la voce. Questa TV Panasonic è adatta al gaming occasionale con console? Sì, la modalità gioco riduce l’input lag e rende più fluida l’esperienza con console per un uso gaming occasionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.