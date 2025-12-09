Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La TV Hisense 58E63QT è in offerta su Amazon diventand un vero e proprio affare: si tratta di un modello 4K da 58 pollici proposto con un prezzo super

Hisense 58E63QT è in sconto su Amazon a 359 euro, con alternative più economiche da 50" (279 €) e 55" (299 €), tutte con consegna gratuita.

La Smart TV offre pannello 4K da 58 pollici, Dolby Vision, HDR10, piattaforma VIDAA e supporto Alexa, oltre alla modalità Game Mode Plus per il gaming.

Su Amazon è possibile sfruttare l’offerta giusta per acquistare una nuova Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. In questo momento, infatti, è possibile puntare sulla TV Hisense 58E63QT che viene proposta al prezzo scontato di 359 euro. Si tratta di un modello con pannello 4K da 58 pollici.

Da segnalare, inoltre, che la stessa serie include altre varianti, con il taglio da 50 pollici che costa 279 euro e con la versione da 55 pollici che ne costa 299 euro. Si tratta di due ottime alternative, più economiche, da considerare per completare l’acquisto.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. La consegna è sempre gratuita e il modello è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati all’assistenza postà-vendita oltre che alla consegna rapida.

TV Hisense 58E63QT: la scheda tecnica

La TV Hisense 58E63QT è la soluzione giusta per acquistare una nuova Smart TV di qualità ma con un prezzo accessibile. Il modello è dotato di un display da 58 pollici con risoluzione 4K e può contare sul supporto Dolby Vision e su HDR 10 e HLG.

La piattaforma smart è la VIDAA U8, con tutte le funzionalità più avanzate per un’esperienza di visione completa e con tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento.

C’è anche la possibilità di sfruttare Alexa ed è presente la Game Mode Plus, una particolare modalità di funzionamento che consente di ottimizzare tutti i parametri del pannello per poter vivere un’esperienza ottimale anche durante il gaming.

Considerando il prezzo a cui viene proposta, la TV Hisense è oggi un vero e proprio affare, con un rapporto qualità/prezzo tra i migliori in assoluto sul mercato.

TV Hisense 58E63QT: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è possibile acquistare la Hisense 58E63QT con pannello da 58 pollici con un prezzo scontato a 359 euro. Per chi vuole spendere qualcosa in meno, inoltre, sono disponibili in promo anche i modelli da 50 pollici (con un prezzo di 279 euro) e da 55 pollici (con un costo di 299 euro). Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il modello desiderato al carrello. La consegna è sempre gratuita.

