Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Il T1 Phone è realtà: partono le prime consegne del telefono di Trump Mobile. Tra scocca dorata e misteri tecnici, ecco cosa sappiamo.

123RF

Il T1 Phone di Trump Mobile debutta dopo rinvii, con spedizioni iniziali e un prezzo di 499 dollari, suscitando curiosità.

Il progetto ha raccolto 60 milioni di dollari grazie ai depositi e mostra difficoltà nella filiera non completamente americana.

Tecnicamente offre AMOLED 6,78" 120Hz, tripla camera 50MP e batteria 5000 mAh, ma il processore resta indefinito.

Il T1 Phone, il primo smartphone di Trump Mobile, è pronto al debutto con la partenza delle prime spedizioni destinate a chi lo aveva preordinato. Dopo continui rinvii, modifiche al design e alla scheda tecnica, il dispositivo autarchico fortemente voluto dal Presidente statunitense arriva sul mercato al prezzo di 499 dollari, promettendo caratteristiche da fascia media, una scocca dorata e un piano telefonico personalizzato, nonostante persistano molti dubbi sulla reale provenienza dei suoi componenti interni.

Un debutto da 60 milioni di dollari

La telenovela tecnologica dell’anno sembra essere giunta al capitolo finale. Pat O’Brien, amministratore delegato della società che cura il progetto Trump Mobile, ha confermato ufficialmente a USA Today che le spedizioni dei primi lotti sono finalmente partite.

Una notizia che fa respirare i circa 590.000 cittadini statunitensi che avevano già versato un deposito cauzionale di 100 dollari per assicurarsi lo smartphone di Trump.

L’operazione ha permesso di raccogliere ben 60 milioni di dollari, una cifra indispensabile per finanziare la produzione di un dispositivo che rischiava di trasformarsi in uno dei tanti progetti fantasma del settore tech.

Presentato la scorsa estate e inizialmente atteso per agosto, il telefono ha subito continui slittamenti. Secondo i vertici aziendali, il ritardo si è reso necessario per affinare i controlli di qualità e validare i singoli componenti, evitando di immettere sul mercato un prodotto difettoso.

Tecnologia autarchica e realtà economica

Il Trump Mobile T1 nasceva con una promessa ambiziosa: farsi rappresentante del concetto di tecnologia autarchica, con una filiera interamente “made in USA“.

Alla prova dei fatti, però, l’azienda ha dovuto fare i conti con la complessa realtà della catena di approvvigionamento globale. Lo stesso O’Brien ha ammesso che, per completare il dispositivo, è stato necessario effettuare ordini fuori dai confini americani.

Il telefono viene assemblato negli Stati Uniti, ma l’anima interna parla una lingua internazionale. Al momento il dispositivo non è acquistabile liberamente: il sito ufficiale dell’azienda permette soltanto l’iscrizione a una lista d’attesa per i lotti successivi.

Chi lo riceverà a casa nei prossimi giorni, inoltre, troverà associato un piano tariffario dal valore simbolico di 47,45 dollari, un chiaro riferimento al quarantacinquesimo e al quarantasettesimo mandato presidenziale di Donald Trump.

Cosa si nasconde sotto la scocca dorata

Dal punto di vista puramente tecnico, le notizie emerse tratteggiano l’identikit di un dispositivo che offre una dotazione solida per la vita quotidiana. Le specifiche del T1 Phone includono un display AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, ideale per una navigazione fluida.

Il comparto fotografico punta su una tripla cam posteriore con un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un grandangolo da 8 megapixel e uno zoom ottico 2x da 50 megapixel. Identica risoluzione, ben 50 megapixel, per la fotocamera frontale dedicata ai selfie.

La batteria è una generosa unità da 5000 mAh e il sistema operativo è basato su Android. Resta però un alone di mistero sul processore: la casa madre parla di un chip Snapdragon non meglio identificato.

Gli esperti del settore hanno già notato forti somiglianze estetiche e hardware con l’HTC U24 Pro, un medio gamma uscito circa due anni fa. Solo le recensioni dei prossimi giorni sveleranno se si tratti di un clone o di un progetto davvero originale.