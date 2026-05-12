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Su indicazione di Trump, gli Stati Uniti hanno pubblicato un ricco dossier di foto, video e documenti relativi agli UFO, svelando diverse informazioni prima segrete

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Gli UFO sono sempre un tema affascinante e, nel corso degli anni, in merito a presunti avvistamenti di oggetti non identificati ci sono state tante speculazioni, ipotesi e teorie del complotto. In linea di massima, il fulcro dell’attenzione è sempre verso gli Stati Uniti, che nel corso dei decenni hanno raccolto una lunga serie di documenti in merito.

Negli ultimi giorni, il Pentagono, seguendo le indicazioni del presidente Trump, ha pubblicato una prima serie di file, con foto e video, che descrivono diversi casi di avvistamento di oggetti volanti non identificati. Si tratta di un vero e proprio punto di svolta, che dovrebbe garantire più trasparenza sul fenomeno.

Un evento storico?

La documentazione resa pubblica dal Pentagono è disponibile per il download direttamente tramite il portale ufficiale, all’indirizzo war.gov/UFO/. Scorrendo la pagina, oltre a un messaggio dello stesso Trump, è possibile accedere al primo set di documenti, da scaricare e consultare liberamente.

Questi documenti rappresentano, principalmente, una conferma relativa ai tanti avvistamenti che, nel corso dei decenni passati, si sono registrati in tutto il mondo ma che non sono mai stati confermati ufficialmente.

Non ci sono vere risposte eprove dell’esistenza di vita extraterrestre, però. Le immagini e i video consultabili tramite il sito del Pentagono confermano gli avvistamenti, ma non offrono indicazioni particolari sulla natura degli oggetti volanti non identificati.

Non ci sono immagini chiare di navicelle aliene o di veri e propri alieni, non c’è un punto di svolta vero e proprio per gli appassionati e i curiosi e non ci sono conferme sensazionali da evidenziare o rivelazioni “da film”.

I documenti, però, ricostruiscono la storia degli avvistamenti UFO, partendo dagli anni ’40 e arrivando fino ai giorni nostri. Si tratta, quindi, di una collezione di grande interesse, che però genera più domande che risposte.

C’è altro da scoprire?

La nuova iniziativa voluta da Trump rappresenta un’operazione interessante e che, finalmente, permette di rendere pubblici numerosi file accumulati nel corso dei decenni, spesso relativi a casi mai confermati ufficialmente ma già noti.

È importante sottolineare che, al momento, non ci sono conferme in merito all’estensione del catalogo di documenti raccolti dal Pentagono e da altre agenzie americane nel corso del tempo.

Non è chiaro, infatti, se altri documenti, tenuti privati, possano offrire conferme più evidenti in merito alla natura degli UFO e ad avvistamenti di attività aliena.

Il tema resta, quindi, di grande attualità. L’iniziativa americana punta sulla trasparenza, su un argomento che in passato è stato raramente oggetto di conferme pubbliche, ma non rappresenta un vero e proprio punto di svolta per gli appassionati e i curiosi.

Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha commentato la pubblicazione dei nuovi documenti. Ecco il messaggio pubblicato: