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Nuova campagna di Polizia di Stato e Airbnb per proteggere i viaggiatori dai raggiri online e insegnare a riconoscere gli annunci falsi creati con l'intelligenza artificiale.

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Polizia Postale e Airbnb hanno rilanciato una campagna estiva per prevenire truffe digitali legate alle prenotazioni online.

I truffatori sfruttano oggi intelligenza artificiale per testi e immagini sofisticate, rendendo più difficile smascherare annunci falsi.

La campagna raccomanda pagamenti solo tramite piattaforme verificate, controlli sui profili host e segnalazione immediata alle autorità.

Con l’arrivo della bella stagione, la Polizia Postale e Airbnb hanno rinnovato la loro collaborazione per lanciare una campagna di prevenzione contro i raggiri digitali legati alle vacanze. L’iniziativa offre una guida pratica per smascherare i finti host, proteggere i pagamenti e riconoscere le insidie dell’intelligenza artificiale applicata alle frodi immobiliari.

La collaborazione tra Polizia di Stato e Airbnb

L’estate è arrivata e, insieme ai desideri di relax, si ripresenta puntuale il rischio dei raggiri online. Per navigare al sicuro, la Polizia di Stato e Airbnb hanno unito nuovamente le forze in una campagna di sensibilizzazione mirata a difendere i viaggiatori dai professionisti del falso.

Se pensate che le vittime siano i meno avvezzi alla tecnologia, la realtà vi sorprenderà: secondo i dati della campagna, i più colpiti sono i giovani tra i 18 e i 24 anni, spesso traditi dalla fretta. Al contrario, gli over 65 rappresentano meno del 5% dei casi. Segno che la cautela ripaga sempre.

L’evoluzione digitale del raggiro

Il pericolo principale resta la cosiddetta truffa della casa fantasma, dove annunci con foto mozzafiato e prezzi stracciati si rivelano esche per alloggi inesistenti o già occupati. Oggi, però, i malintenzionati hanno un alleato in più: l‘intelligenza artificiale generativa.

Dimenticate i vecchi messaggi sgrammaticati. I truffatori usano software per scrivere in un italiano impeccabile, creare immagini sintetiche di interni mai visti e persino generare video deepfake in cui finti proprietari mostrano la casa.

La Polizia Postale sottolinea che i campanelli d’allarme restano comunque identificabili: prezzi fuori mercato, pressioni per chiudere l’affare entro 24 ore e la scusa del proprietario all’estero che esige un bonifico internazionale.

Come blindare i pagamenti

Il direttore del Servizio Polizia Postale, Ivano Gabrielli, è categorico: quando l’host spinge per ricevere un pagamento fuori dai canali ufficiali, bisogna fermarsi.

Il metodo più sicuro per ottenere affitti vacanze sicuri è gestire ogni transazione esclusivamente all’interno delle piattaforme verificate.

Matteo Sarzana, country manager di Airbnb Italia, ricorda che il portale trattiene il denaro fino al check-in dell’ospite, tutelando l’utente.

I truffatori cercano di aggirare questo scudo proponendo sconti speciali via WhatsApp o email per convincere la vittima a effettuare un bonifico bancario diretto. Accettare significa perdere ogni garanzia di rimborso e uscire dal perimetro di protezione.

I circuiti ufficiali non prevedono bonifici, ma accettano solo metodi tracciabili come carte di credito o PayPal.

Regole di prevenzione attiva

Per evitare brutte sorprese bastano pochi accorgimenti pratici. Prima di inserire i dati della carta, verificate sempre l’indirizzo web del sito per evitare portali cloni. Solo nel 2024, il team di sicurezza di Airbnb ha neutralizzato oltre 3.200 domini di phishing.

Evitate di cliccare su link sospetti arrivati via SMS o social network. Un altro strumento utile è la verifica dell’host: controllate da quanto tempo il profilo è attivo e leggete attentamente le recensioni storiche.

Per scoprire le truffe sulle prenotazioni estive può aiutare anche la ricerca inversa delle immagini su Google, utile a capire se le foto della struttura sono state rubate da altri annunci legittimi. In caso di anomalie o se il sospetto diventa certezza, la regola d’oro è interrompere i contatti, segnalare il profilo e rivolgersi subito alle autorità competenti e alla propria banca.