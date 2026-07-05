Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

iStock

Telefono, email, SMS, chat e social network: oggi i truffatori possono raggiungerci praticamente ovunque. E con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale le frodi digitali sono diventate ancora più sofisticate tra deepfake, messaggi generati dall’IA e siti web contraffatti, sempre più credibili e sempre più difficili da distinguere dal vero.

Per evitare di finire in trappola e rischiare non pochi soldi, ecco alcuni semplici consigli su come smascherarle.

Come capire quali messaggi possono essere una truffa IA

Partiamo dallo scritto, ossia i messaggi che truffatori e malintenzionati possono inviarti. Tra le frodi più diffuse ci sono le false offerte di lavoro inviate tramite email, SMS o piattaforme professionali come LinkedIn, spesso pubblicate da profili falsi creati o perfezionati con l’intelligenza artificiale.

Su LinkedIn, ad esempio, può essere difficile distinguere la fotografia di una persona reale leggermente modificata da un volto interamente generato dall’IA, spesso caratterizzato da un aspetto fin troppo perfetto.

In questi casi è fondamentale verificare l’esistenza dell’azienda o della persona che pubblica l’annuncio. Vale la pena controllare, ad esempio, se la società risulta iscritta al Registro delle Imprese oppure se il professionista compare negli ordini professionali di riferimento.

Oltre a questa, molto diffusa è anche la classica truffa della “banca”, con il tipico messaggio che avverte di un accesso sospetto al conto corrente e invita a fare clic su un link per accedere al “sito ufficiale”. Grazie all’intelligenza artificiale è ormai semplice realizzare pagine praticamente identiche a quelle degli istituti di credito, complete persino di assistenti virtuali che dialogano con l’utente nel tentativo di ottenere credenziali di accesso o altri dati sensibili.

Anche qui la regola è sempre di verificare, ma non certo cliccando sul link ricevuto nel messaggio. Se hai un dubbio, cerca direttamente sui motori di ricerca l’indirizzo del sito della propria banca oppure utilizza direttamente l’app ufficiale.

Come riconoscere un deepfake vocale da lontano

Altra truffa digitale è quella dei deepfake multimediali (voce e/o immagine-video), purtroppo difficili da scovare anche con i software odierni.

Per quanto riguarda quelle vocali, una delle più note è quella del falso nipote: un criminale telefona a una persona anziana utilizzando una voce clonata per fingersi un familiare in difficoltà che ha bisogno urgente di denaro. Lo stesso schema può essere utilizzato simulando la voce di un figlio, di un fratello o di qualsiasi altra persona cara.

In altri casi i criminali si spacciano addirittura per rappresentanti delle forze dell’ordine, funzionari del fisco o autorità dell’immigrazione durante telefonate o videochiamate, con l’obiettivo di estorcere denaro o informazioni personali.

In queste situazioni è importante prestare attenzione ad alcuni elementi ricorrenti. Tipo il far leva sull’urgenza e sulla segretezza, utilizzando frasi come “devi fare subito, non dirlo a nessuno“. O sul richiedere pagamenti difficili da recuperare, come bonifici istantanei o ricariche su carte prepagate. Fai attenzione sempre alla voce: può sembrare sorprendentemente realistica, ma spesso ciò che dice presenta delle incongruenze oppure dettagli poco credibili.

Anche i sistemi di clonazione vocale più evoluti, tuttavia, lasciano ancora qualche traccia. Ancora oggi faticano a riprodurre perfettamente le sfumature emotive del linguaggio umano e possono risultare eccessivamente monotoni. Inoltre, nelle conversazioni più lunghe possono comparire lievi ronzii elettronici, piccoli artefatti digitali, pause insolite nel mezzo delle frasi o un ritmo di conversazione poco naturale.

I segnali che aiutano a smascherare immagini e video deepfake

Per quanto riguarda invece la parte immagine-video dei deepfake abbiamo tra le truffe più insidiose quella sentimentale: i criminali costruiscono profili falsi utilizzando fotografie rubate o generate dall’AI e instaurano conversazioni attraverso messaggi spesso molto simili tra loro.

Anche in questi casi valgono le stesse regole: diffidare delle situazioni che trasmettono un senso di urgenza, verificare sempre le informazioni ricevute, proteggere i propri dati personali e prestare attenzione a ciò che si pubblica sui social.

Tra i segnali più evidenti ci sono relazioni che diventano rapidamente molto intense, con espressioni come “amore della mia vita” o “anima gemella” dopo pochi giorni di conversazione.

Altrettanto sospetto è il rifiuto costante di incontrarsi di persona o in videochiamata, accompagnato da giustificazioni sempre perfette. Infine, quasi tutte queste truffe finiscono per sfociare in richieste di denaro: inizialmente piccole somme, che con il tempo diventano sempre più elevate per presunte emergenze, incidenti o problemi lavorativi.

Quando invece ci si trova davanti a un video deepfake, esistono alcuni dettagli visivi che possono tradire la manipolazione. Durante una videochiamata o la visione di un filmato osserva sempre eventuali tremolii improvvisi del volto o della testa, movimenti innaturali del viso, battiti delle palpebre troppo rari o poco naturali e una scarsa corrispondenza tra le espressioni facciali e il tono della voce.

Tieniti a mente questi dettagli quando sei in situazioni del genere: ricordati, ne va della tua privacy; e anche dei tuoi soldi.