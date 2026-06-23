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Una nuova truffa a tema GTA 6 si sta diffondendo in rete: ecco tutto quello che c'è da sapere e come fare a riconoscerla ed evitarla

Rockstar Games

GTA 6 è il gioco più atteso del 2026 (e probabilmente di sempre). La data di uscita è fissata per il prossimo 19 novembre, dopo diversi rinvii legati a uno sviluppo complicato, lungo e costoso. Il gioco sarà disponibile in preordine a partire dal 25 giugno.

In attesa del debutto, però, GTA 6 viene anche utilizzato per truffe di vario tipo. La conferma arriva dal team di esperti di NordVPN che ha rilevato un sostanziale aumento delle frodi legate al gioco. Truffatori e hacker stanno sfruttando varie tecniche per tentare di colpire gli utenti.

Si tratta di un pericolo concreto. Considerando il fattore attesa, infatti, i truffatori puntano a ingannare un gran numero di utenti in queste prossime settimane, proponendo l’accesso a versioni di prova del gioco.

Ecco tutti i dettagli sulla situazione.

Crescono le truffe legate a GTA 6

Molti utenti stanno ricevendo delle e-mail legate a GTA 6. Queste comunicazioni contengono un invito per l’accesso anticipato al titolo tramite un programma di beta testing. Si tratta, però, di una truffa di phishing che punta a ingannare l’utente con l’obiettivo di spingerlo a raggiungere dei portali creati ad hoc per simulare il sito ufficiale del gioco.

L’obiettivo è ottenere i dati personali dell’utente, le credenziali d’accesso agli account PS5 e Xbox e i dati di una carta di pagamento. Si tratta di uno schema classico che punta a sfruttare il tema del momento, ovvero l’apertura dei preordini del gioco, per ingannare gli utenti.

Da segnalare che la truffa non riguarda soltanto i giocatori di PS5, Xbox Series X e Series S (le piattaforme di lancio del gioco) ma si estende anche agli utenti PC e agli utenti Android, a cui viene promessa la possibilità di testare una versione del gioco che, per il momento, non è prevista (una versione PC arriverà ma solo nel 2027).

Attenzione anche ai malware

In alcuni casi, le truffe puntano alla diffusione di un malware. Ad esempio, sono state individuate alcune pagine web che offrono il download di un’applicazione chiamata GTA Mobile 6. Si tratta, però, di un’app inesistente (anche perché il gioco, per ora, non arriverà su dispositivi mobile).

L’obiettivo degli hacker è quello di spingere gli utenti a installare l’app per diffondere un malware e ottenere l’accesso remoto ai dispositivi colpiti. Anche in questo caso, l’obiettivo è ottenere accesso ai dati dell’utente.

Mai come in questo momento è importante ricordare l’importanza di affidarsi esclusivamente a fonti ufficiali, in modo da poter ottenere aggiornamenti direttamente da Rockstar Games ed evitare il rischio di truffe.

Come detto in precedenza, il gioco sarà lanciato il prossimo 19 novembre ma i preordini apriranno il 25 giugno. In arrivo ci sono almeno tre versioni del titolo (oltre alla Standard anche la Deluxe e la Collector’s). Maggiori dettagli in merito arriveranno a breve.