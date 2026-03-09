Giornalista tech dal 2001: racconto le novità di prodotto e i trend IT a 360 gradi con uno stile semplice, chiaro e diretto.

La ricorrenza dell’8 marzo, tradizionalmente dedicata alla celebrazione della figura femminile, è diventata purtroppo il palcoscenico per un’insidiosa operazione di sciacallaggio digitale. Lo CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team) ha lanciato un’allerta ufficiale riguardo a una massiccia campagna di phishing che sta circolando con estrema rapidità nelle chat di WhatsApp. Il meccanismo è collaudato ma sempre efficace: si sfrutta l’euforia di un possibile regalo per abbassare le difese degli utenti e colpire dritto al portafoglio.

Anatomia dell’inganno: dal messaggio al furto

Tutto inizia con un messaggio su WhatsApp apparentemente innocuo, spesso inviato da un contatto fidato che è già caduto nel tranello. Il testo pubblicizza un presunto omaggio o un premio esclusivo pensato proprio per le donne. Ad accompagnare l’invito c’è un’immagine accattivante e un link che promette l’accesso diretto alla promozione.

Una volta cliccato sul collegamento, la potenziale vittima viene trasportata in una realtà parallela digitale:

Le finte congratulazioni: Una pagina grafica curata informa l’utente di essere “tra i fortunati vincitori”. Per riscattare il premio, viene chiesto di compilare un breve sondaggio o un modulo con i propri dati.

Una pagina grafica curata informa l’utente di essere “tra i fortunati vincitori”. Per riscattare il premio, viene chiesto di compilare un breve sondaggio o un modulo con i propri dati. La trappola virale: Qui scatta il meccanismo di diffusione. Per sbloccare definitivamente l’omaggio, il sito impone di condividere la “promozione” con i propri contatti o all’interno dei gruppi WhatsApp. È questo passaggio a rendere la truffa così pervasiva: il messaggio non arriva da uno sconosciuto, ma da amici o parenti, aumentando esponenzialmente il tasso di fiducia.

Qui scatta il meccanismo di diffusione. Per sbloccare definitivamente l’omaggio, il sito impone di con i propri contatti o all’interno dei gruppi WhatsApp. È questo passaggio a rendere la truffa così pervasiva: il messaggio non arriva da uno sconosciuto, ma da amici o parenti, aumentando esponenzialmente il tasso di fiducia. Il colpo finale: Dopo aver contribuito a infettare la propria rete di contatti, la vittima approda alla pagina di pagamento. Viene richiesto il versamento di una cifra irrisoria (pochi euro o centesimi) per coprire le “spese di spedizione” o le tasse amministrative del regalo. È in questo form che l’utente inserisce i dettagli sensibili della propria carta di credito, consegnando di fatto le chiavi del proprio conto ai truffatori.

Come proteggersi: la guida alla difesa

Il pericolo non risiede solo nel furto della piccola somma richiesta, ma nell’accesso totale che i criminali ottengono ai dati bancari, che possono poi essere rivenduti nel dark web o utilizzati per acquisti fraudolenti ben più consistenti. Per evitare di cadere in questa rete, lo CSIRT raccomanda massima prudenza partendo da questi semplici, ma sempre utili, concetti:

Diffidate dei regali facili: Nessuna azienda seria regala prodotti di valore tramite catene di sant’Antonio su WhatsApp senza un riscontro sui canali ufficiali.

Nessuna azienda seria regala prodotti di valore tramite catene di sant’Antonio su WhatsApp senza un riscontro sui canali ufficiali. Verificate alla fonte: Se la promozione sembra provenire da un brand famoso, fate una ricerca veloce sul sito ufficiale o chiamate il servizio clienti prima di cliccare su qualsiasi link.

Se la promozione sembra provenire da un brand famoso, o chiamate il servizio clienti prima di cliccare su qualsiasi link. Non inoltrare mai: Se ricevete un messaggio sospetto, cancellatelo immediatamente. Non rispondete e, soprattutto, non contribuitene alla diffusione. La sicurezza dei vostri contatti dipende anche dalla vostra capacità di interrompere la catena.

Cosa fare se è troppo tardi?

Se avete già inserito i dati della vostra carta di credito nella speranza di ricevere l’omaggio, la tempestività è tutto. Il primo passo è contattare immediatamente la propria banca o l’istituto di emissione della carta di credito per chiederne il blocco istantaneo. Successivamente, è fondamentale sporgere denuncia presso le autorità competenti (Polizia Postale), portando con sé screenshot dei messaggi e del sito truffaldino, se ancora accessibile.