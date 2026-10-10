Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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La Polizia Postale ha appena lanciato un nuovo allarme riguardo a una truffa molto astuta che sta girando su WhatsApp in questi giorni. La cosa che la rende davvero pericolosa è che il messaggio trappola non arriva da un numero sconosciuto, ma da uno dei nostri contatti fidati (che a sua volta è già caduto nel tranello).

Non è la prima volta che si registrano truffe di questo tipo tramite la popolare app di messaggistica di Meta. Come chiarito anche dall’allarme della Polizia Postale, però, si tratta sempre di pericoli da non sottovalutare e che possono rappresentare una minaccia concreta per gli utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come funziona il raggiro

Tutto inizia con un messaggio apparentemente innocuo da parte di un amico o un parente, che ci chiede un piccolo favore: cliccare su un link per partecipare a un sondaggio, a un voto online o un’altra scusa di questo tipo.

Il link porta a una pagina web falsa e fa scattare la trappola. Il sito chiede di inserire il proprio numero di cellulare e, subito dopo, di digitare un codice di conferma che vi arriverà via SMS.

Fornendo questo codice, l’utente subisce un vero e proprio attacco di account takeover (furto di identità digitale). La stringa numerica ricevuta via SMS è infatti l’OTP (One-Time Password) a sei cifre generata dai server di autenticazione di WhatsApp, necessaria per validare il provisioning e la migrazione dell’account su un nuovo terminale.

In sostanza, l’obiettivo della truffa è quello di rubare l’account WhatsApp dell’utente, spingendolo a fornire il codice che serve per autorizzare il trasferimento dell’account da un dispositivo a un altro. Ricordiamo, inoltre, che da tempo è in corso un’altra truffa tramite l’applicazione con richieste di denaro urgenti dagli account di parenti e amici (il cui profilo è stato hackerato).

Per aiutare gli utenti a identificare le truffe, WhatsApp ha sviluppato la funzione Scam Alert che punta a rilevare i tentaivi di raggiro.

Come difendersi

Per evitare di farsi rubare il profilo, bisogna adottare alcuni accorgimenti. Ecco i consigli da mettere in pratica per difendersi:

Attenzione ai link sospetti su cui è sempre buona norma evitare di cliccare, anche se il link è stato inviato da un contatto fidato

su cui è sempre buona norma evitare di cliccare, anche se il link è stato inviato da un contatto fidato Non condividere mai il codice SM S a sei cifre inviato da WhatsApp

S a sei cifre inviato da WhatsApp Proteggere il proprio account WhatsApp con la verifica in due passaggi, attivabile dalle Impostazioni

attivabile dalle Impostazioni Se l’account WhatsApp si disconnette p rovare a riattivarlo subito , seguendo la procedura

, seguendo la procedura In caso di furto, segnalare ad amici e familiari che il proprio account WhatsApp è stato compromesso

Ricordiamo, inoltre, che è sempre possibile segnalare un tentativo di truffa alla Polizia Postale. Per farlo è possibile consultare questa pagina web commissariatodips.it/segnalazioni/.