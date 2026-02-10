Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

"Truman Show" è una nuova e pericolosissima frode online che sta svuotando i conti dei risparmiatori

123rf

Prende il nome del film “The Truman Show“, ma è una delle frodi finanziarie più sofisticate del 2026. Non si tratta più del solito link sgrammaticato: qui i criminali costruiscono un intero ecosistema digitale per farvi credere di essere diventati maghi della finanza.

Come scatta la trappola

Tutto ha inizio in modo banale, magari con un SMS o un messaggio sui social che promette rendimenti incredibili. Se mostrate interesse, venite subito invitati a spostare la conversazione su gruppi chiusi di WhatsApp o Telegram. È qui che il “set” viene allestito con una cura maniacale.

In questi gruppi non siete soli. Troverete decine di altri utenti che postano screenshot dei loro guadagni stellari, ringraziano gli analisti e caricano foto di vite lussuose. Attenzione: sono quasi tutti complici o account finti. Per rendere il tutto ancora più credibile, i truffatori utilizzano l’Intelligenza Artificiale per generare foto di uffici lussuosi e articoli di giornale contraffatti che celebrano la piattaforma.

A guidare il coro ci sono i sedicenti “esperti”. Parlano un linguaggio istituzionale perfetto, senza un errore di grammatica, usando termini tecnici precisi. Questa recitazione serve a “disattivare” il vostro senso critico: se parlano bene e la comunità è entusiasta, allora deve essere vero. Invece, è solo il primo atto della messinscena.

L’app fasulla: il cuore della simulazione

Il passo successivo è il download di un’applicazione di trading. L’app sembra professionale, ha grafici che si muovono in tempo reale e una dashboard che mostra il vostro saldo crescere giorno dopo giorno.

In realtà, tecnicamente si tratta di una “WebView”: una sorta di finestra che mostra solo ciò che il server dei criminali decide di farvi vedere. Non esiste alcun collegamento con i mercati finanziari. I profitti che vedete sullo schermo sono numeri digitati da un truffatore per convincervi a versare sempre più soldi. È un “videogioco” dove si perdono soldi veri mentre si guardano ricchezze finte.

La doppia frode: soldi persi e identità rubata

Quando la vittima è ormai convinta, scatta la fase finale, che è la più dolorosa. Per “sbloccare” i guadagni o prelevare, i truffatori richiedono due cose:

Un deposito consistente: spesso in criptovalute, rendendo il denaro irrecuperabile non appena viene inviato.

La verifica dell’identità (KYC): vi chiedono foto del documento, selfie e dati sensibili.

Qui si consuma il disastro. Non solo perdete i risparmi versati, ma consegnate ai criminali le chiavi della vostra vita digitale. Con i vostri documenti, i truffatori possono aprire conti a vostro nome, tentare il furto della vostra SIM telefonica o cercare di raggirare persino la vostra banca. Siete diventati, vostro malgrado, complici involontari di altre truffe.

I segnali per difendersi dalla truffa Truman Show

Difendersi è possibile, ma richiede di restare con i piedi per terra. Il primo grande segnale d’allarme è la modalità di approccio: un intermediario finanziario serio e autorizzato non vi contatterà mai su Telegram e non vi chiederà mai soldi in modo così informale.

Adiconsum e le autorità competenti ricordano di non farsi mai prendere dalla fretta o dall’ingordigia. Se un investimento promette guadagni sicuri e facili, nel 99% dei casi è una trappola. Prima di caricare documenti o versare un solo euro, verificate sempre che la piattaforma sia iscritta agli elenchi ufficiali delle autorità di vigilanza.

Nel film, Truman Burbank, interpretato dall’attore Jim Carrey, alla fine trova la porta d’uscita e fugge dal set, riprendendosi la sua vita. Per un risparmiatore, fare lo stesso significa chiudere quella chat, bloccare quei numeri e segnalare tutto alla Polizia Postale.