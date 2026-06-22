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Un SMS segnala una presunta consegna fallita e invita a correggere l’indirizzo tramite un link. Ecco perché si tratta di una truffa e come difendersi.

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Circola un SMS che usa il nome BRT per segnalare una presunta mancata consegna e invita a cliccare su un link esterno.

Il messaggio è smishing: contiene link non ufficiali e crea urgenza per spingere a fornire dati o scaricare software dannosi.

La verifica va fatta solo tramite canali ufficiali e il tracciamento col codice, evitando link e risposte dirette.

Sta circolando un nuovo SMS che sfrutta il nome di BRT per convincere gli utenti a cliccare su un link e fornire informazioni personali. Il messaggio fa riferimento a una presunta consegna non andata a buon fine e sostiene che il corriere non sia riuscito a trovare l’indirizzo indicato. In realtà si tratta di un tentativo di smishing, una forma di phishing diffusa tramite SMS.

Il testo informa il destinatario che la spedizione sarebbe stata riportata in deposito e lo invita a correggere il nome della via attraverso un collegamento presente nel messaggio. Viene inoltre richiesto di rispondere con una lettera per riaprire la conversazione e ricevere ulteriori dettagli sulla presunta consegna.

Perché il messaggio BRT è sospetto?

Uno degli elementi che dovrebbe far scattare immediatamente un campanello d’allarme è il link contenuto nell’SMS. L’indirizzo, infatti, non corrisponde al sito ufficiale di BRT e viene utilizzato per indirizzare l’utente verso una pagina esterna.

Anche il contenuto del messaggio presenta diverse caratteristiche tipiche delle campagne di smishing. Il testo cerca di creare un senso di urgenza facendo credere che il pacco resterà disponibile soltanto per un periodo limitato prima di essere rispedito al mittente. Si tratta di una tecnica frequentemente utilizzata dai truffatori per spingere le vittime ad agire in fretta, senza verificare l’autenticità della comunicazione.

I messaggi fraudolenti possono fare riferimento a presunte mancate consegne o ad altre problematiche legate alle spedizioni.

Come funziona la truffa del corriere che non trova l’indirizzo?

Chi organizza questi tentativi di frode utilizza in modo illecito il nome e il marchio di aziende reali, come BRT. Le campagne individuate si basano su SMS ed e-mail che possono apparire, a una prima lettura, come comunicazioni legittime.

Nella maggior parte dei casi, questi messaggi fanno riferimento a consegne non effettuate oppure contengono richieste che spingono gli utenti a scaricare file o a cliccare su collegamenti esterni. In alcuni casi l’obiettivo è sottrarre dati personali o informazioni bancarie. In altri, invece, si tenta di installare software dannosi sui dispositivi delle vittime.

Spesso questi SMS o queste e-mail contengono errori grammaticali, formulazioni poco naturali, grafiche di bassa qualità e informazioni incomplete. Anche questo rappresenta un importante segnale d’allarme.

È quindi consigliabile verificare sempre con attenzione il mittente ed evitare di interagire con link o allegati quando esistono dubbi sull’autenticità della comunicazione.

Come verificare una spedizione in modo sicuro?

In presenza di un SMS di questo tipo è consigliabile non cliccare sul collegamento e non rispondere al messaggio. Anche quando si è realmente in attesa di un pacco, la verifica dovrebbe essere effettuata esclusivamente attraverso i canali ufficiali del corriere.

Il metodo più sicuro consiste nel controllare lo stato della spedizione utilizzando il codice di tracciamento sui servizi ufficiali di BRT. In questo modo è possibile verificare l’eventuale presenza di problemi nella consegna senza esporsi al rischio di furto di dati.

Truffe digitali come phishing e smishing puntano a raccogliere informazioni sensibili facendo leva sul senso di urgenza. Per questo motivo, quando un messaggio invita a intervenire rapidamente tramite un link esterno, è sempre opportuno fermarsi un momento e verificare l’effettiva provenienza della comunicazione.