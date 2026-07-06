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Occhio agli SMS ingannevoli: circola una nuova trappola svuota-conto. Scopri come riconoscere le false comunicazioni e cosa fare per difendere i tuoi dati sensibili senza rischiare nulla.

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Una nuova ondata di phishing via SMS e e-mail usa il nome del Ministero della Salute per indurre a un finto rinnovo della tessera sanitaria e sottrarre dati personali e bancari.

I truffatori inviano link a pagine contraffatte che chiedono anagrafica, codice fiscale e dati di pagamento, poi rivenduti o usati per frodi e clonazioni.

Per evitare la truffa il Ministero non invia link: la tessera viene rinnovata automaticamente o tramite l'Agenzia delle Entrate; in caso di messaggi sospetti non cliccare e cancellare.

Una nuova campagna di phishing via SMS ed e-mail sfrutta il nome del Ministero della Salute per sottrarre dati personali e bancari, richiedendo un finto rinnovo della tessera sanitaria. L’autorità non invia mai link diretti: il documento si rinnova automaticamente e le uniche procedure ufficiali passano dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa sapere sulla truffa della tessera sanitaria

Una notifica sullo smartphone, il logo che sembra quello giusto e l’invito a risolvere un problema burocratico in pochi clic. Cadiamo spesso così nelle trappole digitali, mossi dalla fretta o dalla paura di rimanere senza un documento essenziale.

In questi giorni i cybercriminali hanno preso di mira uno dei servizi più diffusi, diffondendo la pericolosa truffa della tessera sanitaria tramite messaggi ed e-mail che sembrano provenire direttamente dal Ministero della Salute.

La comunicazione fraudolenta avvisa il cittadino della necessità di aggiornare o confermare i propri dati per non perdere l’assistenza medica. Si tratta però di un classico attacco di phishing architettato per rubare informazioni sensibili, identità e, nei casi peggiori, i dati della carta di credito.

Come funziona il raggiro del finto rinnovo

Il meccanismo è purtroppo collaudato ma sempre efficace. Il testo contiene un collegamento ipertestuale che rimanda a una pagina web contraffatta, creata per imitare alla perfezione i portali istituzionali.

All’interno del sito viene chiesto di compilare un modulo con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e gli estremi di pagamento.

I dati raccolti finiscono direttamente nelle mani dei truffatori. Le informazioni possono poi essere rivendute nel mercato nero del web, utilizzate per la clonazione di documenti o per effettuare transazioni finanziarie illecite a spese della vittima.

Le regole per verificare il documento

Per non cadere in errore basta conoscere le regole fondamentali che gestiscono l’emissione di questo documento.

Il Ministero della Salute ha infatti chiarito che non contatta mai i cittadini tramite SMS o e-mail inserendo link a moduli online.

La tessera sanitaria ha una validità standard di 6 anni. Salvo i casi di smarrimento o di furto, non c’è alcun bisogno di inoltrare una richiesta per ottenerla.

Quando il documento si avvicina alla data di scadenza, il sistema centrale provvede a spedire la nuova tessera direttamente all’indirizzo di residenza del cittadino, senza che quest’ultimo debba muovere un dito.

Se invece si ha la necessità di effettuare una richiesta manuale o un controllo, l’unico canale telematico ufficiale e sicuro è il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare se arriva il messaggio

Se sullo schermo compare una notifica sospetta, la regola d’oro è l’immobilità. Non bisogna cliccare sui collegamenti presenti nel testo e non si devono inserire password o codici bancari. La soluzione più efficace è l’eliminazione immediata del messaggio per azzerare ogni rischio di click involontario.

Per verificare la veridicità di qualunque comunicazione pubblica, l’abitudine corretta consiste nel digitare manualmente l’indirizzo del Ministero della Salute o delle amministrazioni competenti nel browser, evitando di seguire i percorsi suggeriti da comunicazioni esterne.

La sicurezza digitale passa prima di tutto da un pizzico di sana diffidenza.