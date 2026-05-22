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L'Agenzia delle Entrate lancia l'allarme: è in corso una truffa di phishing legata a un inesistente rimborso fiscale. Ecco come funziona e come evitarla

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L’Agenzia delle Entrate, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato un avviso pubblico dal titolo Nuova campagna di phishing a tema “rimborso fiscale”. Si tratta di un modo per avvisare i contribuenti italiani in merito ai rischi legati a una nuova truffa che sta circolando online in questi giorni.

I truffatori, infatti, hanno creato un sito ad hoc per mandare a segno la più classica delle truffe di phishing, sfruttando un presunto rimborso fiscale, in realtà inesistente. Non è la prima volta che in rete circola una truffa di questo tipo.

Questa volta, però, la truffa rischia di essere particolarmente insidiosa, sia per l’accuratezza con cui questa è stata realizzata sia perché arriva in un periodo in cui molti contribuenti stanno preparando la dichiarazione dei redditi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’avviso pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Come funziona la truffa

Il meccanismo della nuova truffa di phishing legata ai rimborsi fiscali è molto semplice e ricorda anche una recente truffa legata ai dati dello SPID. Gli utenti vengono contattati tramite e-mail, con un messaggio che simula una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo della truffa è quello di ottenere i dati degli utenti e, in particolare, i dati delle carte di pagamento. Una volta compilato il modulo, l’utente viene invitato a premere il tasto Verifica e Continua per l’invio dei dati.

Effettuando quest’operazione, quindi, la vittima della truffa consegnerà i propri dati a questo gruppo di truffatori (per ora non ancora identificati) che avranno modo di utilizzarli in vari modi, principalmente con l’obiettivo di sottrarre denaro alla vittima stessa.

Sul sito dell’Agenzia è stato pubblicato uno screenshot del modulo realizzato per simulare la struttura del sito web AdE e trarre in inganno i contribuenti, attratti dalla possibilità di ottenere un inesistente rimborso fiscale. Truffe di questo tipo, quando realizzate con attenzione, possono risultare molto pericolose ed è improtante conoscerle per evitarle.

Agenzia delle Entrate

Come difendersi

Difendersi dalla truffa del rimborso fiscale è facile. Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, si tratta di una classica truffa di phishing e, di conseguenza, i contributi hanno la possibilità di riconoscerla ed evitarla.

Non esiste nessuna campagna di rimborso fiscale che viene portata avanti tramite mail. Di conseguenza, è sufficiente cancellare le mail di questo tipo ed evitare di compilare il modulo online con i dati richiesti.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, sul suo sito web, ha messo a disposizione degli utenti anche una pagina dedicata a questo tipo di truffe, chiamata Focus sul phishing, che può essere d’aiuto per gli utenti che vogliono approfondire il tema.

L’Agenzia, in merito a questa nuova truffa, ha specificato: